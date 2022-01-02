Dövizdeki düşüş üreticiyi umutlandırdı Küçükbaş hayvan üreticisi Emre Tınaz: “Kur düşüşünden sonra yem, gübre ve maliyetlerimizde düşüş bekliyoruz”

Üreticiler, döviz kurlarında yüzde 30’a varan düşüşün ardından yem fiyatlarında da indirim bekliyor.
'Kur korumalı mevduat' paketinin açıklanmasının ardından döviz kurlarında sert düşüşler yaşandı. Yem üreticileri de fiyatlarını güncellemeye başladı. Cinsine ve çeşidine göre yemlere farklı oranlarda indirim yapıldı.
Eskişehir’de küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Emre Tınaz, yem fiyatlarında gerileme yaşandığını söyledi. Tınaz; yem, gübre ve maliyetlerde daha fazla düşüş yaşanmasını beklediklerini ifade ederek, "Dolar kuru düştükten sonra yem fiyatlarında 1020 lira arasında düşüş oldu. Ülkemize, milletimize, vatanımıza ve Türk halkına faydalı olabilmemiz için üretmemiz gerekiyor" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.