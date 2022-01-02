Kayıp avcı her yerde aranıyor

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde ava çıktıktan sonra kaybolan Halil İbrahim D.'nin (51) bulunması için ekipler seferber oldu.

Seyitgazi ilçesinde dün ava gitmek için evden ayrılan Halil İbrahim D.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halil İbrahim D.'ye ait aracı terk edilmiş halde buldu. Halil İbrahim D'nin bulunması için jandarma, AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra AKUT'a ait termal görüş özellikli insansız hava aracı ile yürütülen çalışma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-01-02 11:16:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.