Kayıp avcı her yerde aranıyor (2)

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ava çıktıktan sonra kaybolan Halil İbrahim Doğruk (54), Numanoluk Mahallesi Avlak mevkisindeki ormanda ölü bulundu. Doğruk'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-01-02 13:22:58



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