Kadına değer Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi tarafından pandemi sürecinde gerekli tedbirler alınarak, 2021 yılında da kent genelindeki kadınlara özel birçok etkinlik ve atölye çalışması gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile kadınlara her alanda destek olmaya devam ediyor. Kadınların hem sosyalleşmesi hem de ekonomilerine katkıda bulunması için projelere imza atan Tepebaşı Belediyesi, pandemi sürecinde de kadınları yalnız bırakmadı. Korona virüse karşı gerekli önlemlerin ihmal edilmediği alanlarda kadınlar hem üretip hem sosyalleşti.



Ekonomilerine katkı sundular

5 yıldır hizmet veren Hanımeli Sokağı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında birçok kadın, yaptıkları el emeği ürünleri ve yöresel lezzetleri haftanın 7 günü açtıkları stantlarla Eskişehirlilerin beğenisine sundu. 24 standın açıldığı sokakta, örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda bulundu.



Yetiştirdikleri ürünleri sattılar

Kadınların ekonomilerine katkıda bulunmaları için hizmete giren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda ise üretici kadınlar, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ve evde yaptıkları ürünleri doğrudan vatandaşa satış yapma imkânı buldu. Noktada, kırsal mahalle sakini kadınların ürettikleri hamur işi, salça, turşu, gibi ürünler satışa sunuldu. Satış noktası, korona virüs önlemleri eşliğinde; salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde, perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde hizmet vermeye devam ediyor.



Hem eğlendiler hem sosyalleştiler

Tepebaşı Belediyesi olarak bölgede yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek, talep ve şikâyetlerini yerine getirebilmek amacıyla 20 yıldır hizmet veren belde evlerinde ise korona virüs tedbirleri kapsamında kadınlara birçok kurs, etkinlik ve atölye eğitimleri verildi. El nakışları, ev mefruşatı, giyim, halk oyunları, pilates ve örgü gibi birçok alanda verilen kurs ve atölyelere kadınların ilgisi yoğun oldu. Kadınlar katıldıkları kurslarda hem öğrendi hem de sosyalleşme imkânı buldu. Aynı zamanda da Yunus Emre Spor Tesisleri, spor faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Burada strong dance ve aerobik eğitimlerine katılan kadınlar hem keyifle dans ediyor hem de sağlık kazanıyor.



Yeni teknikler öğrendiler

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, 2016 yılından bu yana kadınların vazgeçilmezi haline gelerek hem mutfak becerilerini geliştirdikleri hem de yeni teknikler öğrendikleri bir merkez olarak hizmet vermeye devam ediyor. Atölyede 2021 yılında da aşçılık, pişirme teknikleri, pastacılık gibi branşlarda uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı eğitim alan kadınlar, tam donanımlı bir mutfakta yemek ve pasta yapmayı öğrendi.



Kadına şiddete son

Yaptığı projelerle her zaman kadının yanında olan ve destekleyen Tepebaşı Belediyesi, kadına yönelik şiddetin de karşısında duruyor. Bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan kafelerde, kablosuz internet ağlarının şifrelerinin “kadinasiddeteson” yapılması kampanyasına, bu yıl da devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kablosuz internet bağlantı ağlarının şifreleri, kadına yönelik şiddete karşı mücadele teması ile değiştirildi. Tepebaşı bölgesinde vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan 5 kafede kullanılan kablosuz internet şifreleri, “kadinasiddeteson” yapıldı. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Acil Yardım Hattı İş Birliği Protokolü’ne de imza attı.



Eğitimler verildi

Tepebaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, Hanımeli Sokağı ve Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda yer alan kadınlara yönelik eğitimlerine de devam etti. Kadınlara; satış, pazarlama ve kooperatifçilik eğitimi düzenleyerek ürün farklılaştırma, satışta ilgi çekmek ve farklılık oluşturmak, tüketici ile etkili iletişim kurmak, online satış kavramı ve kooperatifçiliğin önemi anlatıldı.



"Kadınlarımız başımızın tacı"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da kadınlara yönelik projelerin, belediyecilik anlayışında odak noktası olduğunu ifade ederek, “Kadınlarımız elbette bizim için çok kıymetli, başımızın tacı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın hakları konusunda dünyaya örnek olan tutumu, kadınlarımıza kazandırdığı çağının ötesindeki haklar, günümüzde bile tüm dünyanın takdirini toplamaya devam ediyor. Ata’mızın, ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözlerini ilke edinen bizler de yaptığımız her işte kadınlarımızı gözetiyor, her projemizin merkezine kadınlarımızı koymaya gayret ediyoruz. Birçok proje ve çalışmalarımız ile kadınlarımıza güzel ortamlar ve fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

