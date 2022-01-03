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Yazar İlknur Işık, Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Okul Müdiresi Belkız Dere ve okul idarecilerinin girişimiyle Şehit Mustafa Akbaş ilkokulu öğrencileriyle bir araya gelen yazar İlknur Işık, ile bir araya gelerek, doğa ve çevre bilinci ile değerler eğitimi üzerine öğrencilere söyleşide bulundu. Ayrıca öğrencilere yaş seviyelerine uygun kitap seçimini nasıl yapmalar gerektiği konusunda bilgiler verdi. Daha sonra yazar Işık, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı'yı makamında ziyaret etti. Okul Müdiresi Belkız Dere, okul buluşmalarına belli aralıklarla tanınmış kişileri davet edilerek öğrencilerle buluşmalarının sağlanacağı bilgisini verdi.

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