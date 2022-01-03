Eskişehir yeni haftaya sis ile başladı Yoğun sis kent merkezinde etkili oldu

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Eskişehir kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis görüş mesafesini düşürürken, güzel görüntülerin de oluşmasına sebep oldu.

Eskişehir’de etkili olan yoğun sis, kent merkezinin büyük bölümünde görüldü. Yeni haftaya sisle başlayan Eskişehirli sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Çevre yolunu ve kent merkezindeki yolları kullanmak zorunda kalan sürücüler, sis farlarını açarak trafikte daha dikkatli ilerlemeye çalıştı.

Ayrıca kentin farklı noktalarında oluşan sis, güzel görüntülerin oluşmasına da sebep oldu. İşe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, sisle birlikte kentte hoş manzaraların meydana geldiğini belirtti.

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