Köksal’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret

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Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Köksal’a, İnönü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Suat Uzun ve İnönü Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal’da eşlik etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan

Bozkurt, Köksal, Uzun, Uysal ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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