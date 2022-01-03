Eskişehir´de, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt´un testi pozitif çıktı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal medyadan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Eskişehir´de yaklaşık 415 bin nüfusa sahip Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt, düzenli olarak yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Kurt, "Değerli hemşehrilerim, düzenli olarak yaptırdığım Kovid-19 testim bu kez pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-01-03 20:29:28



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