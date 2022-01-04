ESOGÜ'de Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi Yüksek Lisans Programı açılıyor Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Fatih Önsüz: “Sağlık harcamaları artınca bu alandaki profesyonellerin gerekliliği de ön plana çıktı” “Sağlık ekonomisi dalında yetişmiş özel insana ihtiyaç var”

Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi Yüksek Lisans Programı hakkında bilgilendiren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Fatih Önsüz, son dönemlerde hem kamu hem özel sektörde bu konu ile ilgili yetişmiş özel insan ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sağlık ekonomisi alanına yetkin bireyler kazandırmayı amaçlayan Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, 20212022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde öğrenci almaya başlayacak. ESOGÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Fatih Önsüz Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin hazırladığı ESOGÜ Gündem’de, programa ilişkin bilgilendirmede bulunarak sağlık sektöründe çalışmak, bu alanda akademik kariyer yapmak isteyen aday öğrencilere seslendi.



Sağlık ekonomisi nedir?

2000’li yıllardan itibaren sağlığın tıbbi ve biyolojik yönlerinin yanı sıra ekonomi boyutunun da ön plana çıktığını belirten Doç. Dr. Önsüz bütün tanı, tedavi ve rehabilitasyonla ilgili sağlık hizmetlerinin ekonomik yönü olduğu gerçeğinden hareketle söz konusu hizmetlerin verilmesi ve bu hizmetlerin planlanması, programlanması aşamaları açısından sağlık ekonomisinin önemli hale geldiğini ifade etti. Sağlık ekonomisi dendiğinde akla sağlık ve ekonominin incelendiği bilimin gelmesi gerektiğini söyleyen Önsüz, “Sağlık hizmetlerinin ekonomi bilimi yöntemleriyle değerlendirilmesini sağlık ekonomisi olarak yorumlayabiliriz. Özellikle ülkemiz açısından baktığımızda son dönemlerde sağlık ekonomisi ile ilgili olarak, sağlık ekonomisi profesyonellerinin gerekliliği ön plana çıkmış durumdadır. Sağlık harcamalarının yoğun bir şeklide artması bu gerekliliği ön plana çıkarmıştır” dedi.



Programa kabul koşullarını anlattı

Sağlık ekonomisi profesyonellerinin gerekliliğinden hareketle 20212022 EğitimÖğretim Dönemi’nde Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı’nı kurarak tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açtıklarını, Bahar Dönemi’nde öğrenci alacaklarını belirten Doç. Dr. Önsüz kapsamlı şekilde hazırladıkları programın içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi Yüksek Lisans Programı; Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesinin birlikte yürüttüğü bir yüksek lisans programı olacak. Bu programa Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İktisat ve İşletme Bölümleri ile Hukuk Fakültesinin ilgili bölümleri destek verecek. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi, aynı zamanda İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin en az 4 yıllık mezunları bize başvurabilir. Tezli yüksek lisansımız için 55 eşit ağırlık ALES puanı, minimum not ortalaması olarak 2.00 ve yabancı dil için de 50 sınırını koyduk. Tezsiz yüksek lisans programı için de sadece minimal not ortalaması olarak 2.00 puan olması yeterli oluyor. Gerekli bilgiler Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfamızda mevcuttur.”



“Sağlık ekonomisinde yetişmiş özel insan ihtiyacı göz önünde bulundurulmalı”

Başvuru süreci 17 Ocak’ta başlayacak Sağlık Ekonomisi Yüksek Lisans Programı ile sağlık ve ekonomi verilerini yorumlayabilen, sağlık sektörüne özellikle bu konularda hizmet verebilecek mezunları yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Doç. Dr. Önsüz, “Öğrencilerimizin istihdam alanlarını değerlendirdiğimizde özellikle kamu ve özel sağlık kuruluşları ön plana çıkıyor. Mezunlar sağlık hizmetlerinin planlanması, programlanması, yeni teknolojilerin oluşması, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi gibi konularda yetkin olarak görev alabilecekler. Özellikle son dönemlerde hem kamu hem özel sektörde bu konu ile ilgili yetişmiş özel insan ihtiyacı mutlaka göz önünde bulundurulmalı” diye konuştu.

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