Turizm Fakültesi TURAK tarafından akredite edildi

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Turizm Rehberliği Lisans Programları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Turizm alanı için yetkilendirilmiş tek akreditasyon kuruluşu olan Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından yapılan değerlendirilme sonucunda akredite edildi.

Turizm Fakültesi’nin 2020 yılının sonunda başlayan akreditasyon başvurusu sürecinin ardından fakültede daha nitelikli eğitim programlarının oluşturulmasından tüm süreçlerde kanıta dayalı şeffaf bir yapının oluşturulmasına dek uzanan kapsamlı bir hazırlık dönemi yaşandı. Bu kapsamda 252627 Ekim 2021 tarihlerinde sanal olarak ve 15 Kasım 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilen ziyaretlerde Turizm Fakültesinin tüm bölümleri; “öğrenciler, program öğretim amaçları, program öğrenme çıktıları, öğretim planı, öğretim kadrosu, yönetim yapısı, alt yapı, kurum desteği ve parasal kaynaklar, sürekli iyileştirme ve programa özgü ölçütler” olmak üzere 10 başlık altında değerlendirildi.



“Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz”

Turizm Fakültesinin elde ettiği başarı hakkında görüşlerini dile getiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir şunları söyledi:

“Turizm alanında daha nitelikli bir eğitimin verilmesini sağlayacak olan akreditasyonun elde edilmesinde katkıları olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal’a, rektör yardımcılarımıza, daire başkanlarına ve müdürlerine, tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, sonucun öğrencilerimiz ve paydaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.”

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