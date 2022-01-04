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Kâr vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı Eskişehir'de birçok kişiyi 8 ile 10 milyon lira civarında dolandırdı, polisin baskını ile Balıkesir’de saklandığı evde yakalandı

İHA

Kâr vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı Eskişehir'de birçok kişiyi 8 ile 10 milyon lira civarında dolandırdı, polisin baskını ile Balıkesir’de saklandığı evde yakalandı

Eskişehir'de birçok kişiyi yüksek kâr vaadiyle dolandırdıktan sonra kaçtığı iddia edilen şüpheli şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla Balıkesir’de saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 1 yıl içerisinde online alışveriş sitesinde ticaret yapma karşılığı yaklaşık yüzde 2025 kâr vaadiyle para toplayarak birçok kişiyi dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Mustafa C.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucu topladığı paralarla birlikte kaçarak Balıkesir’de saklandığı tespit edildi. Ekiplerin operasyonu sonucu Mustafa C. saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan Mustafa C.’nin yapılan üst aramasında 500 dolar ile 107 bin 200 lira ele geçirildi. Ayrıca şüpheliye ait içinde 300 bin lira değerinde kripto para bulunan soğuk cüzdan hesabına el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C.’nin, ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi bildirildi.
Tutuklu yargılanan Mustafa C.’nin dolandırdığı toplam para miktarının 8 ile 10 milyon lira civarında olduğu öğrenildi.

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