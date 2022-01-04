AK Parti’den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ihale eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetim Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin tıbbi atık sterilizasyon tesisi ihalesindeki ‘YapİşletDevret’ modelinin ‘İşlet ama devretme’ modeline dönüştüğünü iddia etti.

Gücüyener, yaptığı açıklamasında Eskişehir’de bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisinin 2008 yılında ‘YapİşletDevret’ modeli ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 yıllığına ihale edildiğini belirtti. Bu model hakkında bilgi veren Gücüyener, “YapişletDevret Modeli, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup, elde edilecek kâr dâhil yatırım bedelinin sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini ihtiva etmektedir. İlgili kanuna göre sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından yapılan yatırım ve hizmetler, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer” dedi.

Kentte yer alan tesisin halen idareye devredilmediğini iddia eden Gücüyener, “Tesis, yapişlet bölümüne uygun olarak inşa edilip işletildi ise de 10 yılın sonunda idareye devredilmemiştir. 2018 yılında böyle bir tesis için sembolik denebilecek 43 bin 333 TL 33 kuruş aylık bedel ile aynı şirket tarafından işletilmeye devam etmiştir. 3 yıl bu şekilde işletildikten sonra tekrar ihaleye konu olmuştur” ifadelerini kullandı.

Tesisin “yapişletdevret” modelinin kanundaki tanımı gereği belediyeye devri gerekirken işler durumda belediyeye teslim edilememesinin soru işareti oluşturduğunu aktaran Gücüyener, şöyle devam etti:

“Teslim yerine aynı şirket tarafından 3 yıl daha işletilmiştir. 2021 yılında ise yeni sterilizasyon cihazı kurulmasını da içerir şekilde 10 yıllığına tekrar ihaleye çıkılmıştır. İlk ihalede cirodan düşük bir yüzdeye ihale edilmişken bu ihale iptal edilmiş bu kez cironun yüzde 72’ine ihale edilmiştir. Süreç bir nevi gariplikler silsilesidir. Yapişletdevret modeli işlet ama devretme modeline dönüştürülmüştür. İki ihale arasındaki fark, tesisi hali hazırda işleten şirketin cironun yüzde 72’si artı 10 bin +KDV’ye kiralamayı kabul etmesi, belediyenin yaklaşık maliyet hesabının ne denli yanlış yapıldığının ve tesisin kendisi tarafından işletilmemesinden dolayı ortaya çıkan gelir kaybını da gözler önüne sermektedir.“

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