Üniversiteli gençler yemek desteğini çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi, üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu yemek hizmetine iki farklı noktada ücretsiz olarak ulaşan öğrenciler, memnuniyetlerini belirterek, “Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a her zaman öğrencilerin yanında olduğu için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki üniversite öğrencileri için gerçekleştirdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Sabah saatlerinde öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde çorba ve ekmek ikramı devam ederken, 2 Eylül Gençlik Merkezi ve Zişan Kızılcıklı Belde Evi’nde öğrencilere akşam yemeği de ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Nihalİsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından titizlik ile pişirilen yemekler, öğrencilere akşam 18.0019.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ve HES kodu ibraz ederek her iki noktada hizmete sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.



Öğrenciler çok memnun

Ücretsiz akşam yemeği hizmetinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren üniversiteliler, “Belediyenin böyle bir zamanda bu imkânı sunmasından memnuniyet duyuyoruz. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ın, her zaman öğrencilerin yanında olduğunu biliyoruz, teşekkür ediyoruz. Haftaya final sınavlarımız var ve yoğun şekilde ders çalışıyoruz. Bu süreçte, üstelik yemek ücretleri de bu kadar artmışken bu hizmetten dolayı çok memnunuz” dedi.

