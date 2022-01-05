Sorgusunda ikinci cinayeti de itiraf eden şüpheli adliyede



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgusunda ağustos ayında kaybolan Mehmet Yerebakan'ı (61) da öldürüp, toprağa gömdüğünü itiraf eden Görkem Doğan (23) ile ona yardım eden Benan Birtane (55) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yılbaşı gecesi tartıştığı Göktuğ Tamer Kutlusak'ı bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Görkem Doğan ile ona yardım ettiği belirlenen Benan Birtane polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Doğan sorgusunda geçen ağustos ayından bu yana kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı da öldürüp Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormana gömdüğünü itiraf etti.

KAZI ÇALIŞMASI İLE CESEDE ULAŞILDI

Polis ekiplerince yapılan kazı çalışmasında Yerebakan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğan'ın ifadesinde, Mehmet Yerebakan cinayeti için "Ben öldürdüm, onlar gömdü" dediği belirtildi. Görkem Doğan ile Benan Birtane, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecilerin cinayetleri sorması üzerine Görkem Doğan sessiz kaldı. Benan Birtane ise cinayetleri kendisinin işlemediğini iddia etti. Çok sayıda sabıkası bulunan 2 şüpheli de savcılık sorgusuna alındı.

1 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Polis ekipleri, cinayetler sırasında Görkem Doğan ile Benan Birtane'nin yanında olduğunu tespit ettikleri 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-01-05 11:11:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.