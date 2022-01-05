Eskişehir vaka artışında yine üst sıralarda Beş haftadır vaka yoğunluğu listesinden çıkamayan Eskişehir, aşılamada ise aylardır ilk 10 arasında

Eskişehir, Türkiye genelinde bir haftada en fazla vaka artışı yaşanan iller arasındaki Kırklareli ve Çanakkale’den sonra üçüncü sırada yer alırken, en çok aşılama yapan 7’inci şehir olma özelliğini de bırakmıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1824 Aralık arasında 1824 Aralık tarihleri arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı haritasını yayınladı. Yayınlanan haritaya göre, her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı en çok Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir'de arttı.

Eskişehir son 5 haftadır vaka artış tablosunda ilk 10 arasında bulunuyor. İlk olarak 2026 Kasım tarihleri arasındaki listeye 7. sıradan giren Eskişehir, yayınlanan 1824 Aralık verilerine göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısında 427,42’yi gördü. Eskişehir, aynı zamanda aşılamada da yüzde 85,1 ile 7. sırada yer alıyor.

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