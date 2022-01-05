Eşini bıçakla ağır yaralayan öfkeli koca adliyeye sevk edildi

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Eskişehir’de dün eşini bıçakla ağır yaralayan ve yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenilen öfkeli koca adliyeye sevk edildi.

Dün Emek Mahallesi Gülsever Sokak’ta meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ali Y. (33) ile eşi Ülviye Y. (42) arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavga esnasında öfkeli koca, Ülviye Y.’yi sırtından 2 bıçak darbesiyle yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince Ali Y. gözaltına alındı. Sırtına aldığı 2 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ülviye Y., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan Ali Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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