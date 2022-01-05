2 buçuk kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir’de otomobilin bagajındaki boya kovasında ve üzerinde toplam 2 kilo 426 gram uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sürülmek üzere kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 2 ayrı çalışma kapsamında 3 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı.

Şüphelilerden 2'si, kullandıkları otomobilin bagaj kısmında bulunan dolu boya kovası içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilogram 350 gram esrar maddesi ile yakalandı. Başka bir şüphelinin ise üzerinde 1 kilogram 76 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan haklarında adli işlem yapılarak, C. Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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