Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Eskişehir´de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler K.Y., F.C. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuştuucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-01-05 18:21:59



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