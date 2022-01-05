Sorgusunda ikinci cinayeti de itiraf eden şüpheli adliyede (2)

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Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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TUTUKLANDILAR

Eskişehir´de yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgusunda ağustos ayında kaybolan Mehmet Yerebakan'ı (61) da öldürüp, toprağa gömdüğünü itiraf eden Görkem Doğan (23) ile ona yardım eden Benan Birtane (55), çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-

2022-01-05 18:21:14



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