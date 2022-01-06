MEGEM eğitimlerine ilgi artarak devam ediyor Eskişehir sanayisinin yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu 2022’nin ilk dönem kursuna 240 kişi başvurdu 11 yılda bin 200 kişi eğitim alarak istihdama kazandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEGEM eğitimlerine ilgi artarak devam ediyor Eskişehir sanayisinin yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu 2022’nin ilk dönem kursuna 240 kişi başvurdu 11 yılda bin 200 kişi eğitim alarak istihdama kazandırıldı

İHA

MEGEM eğitimlerine ilgi artarak devam ediyor Eskişehir sanayisinin yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu 2022’nin ilk dönem kursuna 240 kişi başvurdu 11 yılda bin 200 kişi eğitim alarak istihdama kazandırıldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’ne (MEGEM A.Ş.) yoğun ilgi devam ediyor.
Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla EOSB tarafından kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olan MEGEM, meslek sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bin 500 kursiyeri meslek sahibi yapan merkezde “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Eğitimi”, “CNC Tezgâh Operatörlüğü Eğitimi” ve “Kaynak Eğitimi” veriliyor. Merkezin 2022 yılı ilk dönem kursuna 240 kişi başvuruda bulunurken, seçme sınavlarını başarıyla tamamlayan 55 kişi eğitim almayı hak kazandı.

“MEGEM’in istihdama katkısı büyük”
EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM’in 2009 yılından beri Eskişehir sanayisinin nitelikli personel ihtiyacını karşıladığını, sanayiye katkısının büyük olduğunu ifade etti. Başkan Küpeli 2022 yılı ilk dönem kursuna ilginin çok fazla olduğunu aktararak, “MEGEM, sahip olduğu teknik kapasiteyle ve yetkin eğitmenleriyle, Eskişehir sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Burada eğitim alanlar, sanayi kuruluşlarımız tarafından hemen istihdam ediliyor. 11 yıldır Eskişehir sanayisine hizmet veren merkezimizde bu süre içerisinde açılan 26 kurs sonucunda bin 200 kişiye eğitim verdik ve bu kursiyerler çeşitli fabrikalarda istihdam edildi. 2022 yılının ilk kurs dönemine de çok yoğun bir ilgi var. Bu MEGEM’in istihdamdaki başarısının ve verdiği eğitimin ne kadar kaliteli olduğunun kanıtıdır. İlginin yoğun olmasından dolayı alınan kursiyer sayısında da artışa gittik. Kursiyer sayısını 55’e çıkarttık. 27’nci dönem kursuna alınan 55 kursiyerin bu eğitimleri başarıyla tamamlayacaklarına inanıyorum. Tüm kursiyerlere başarılar diliyorum. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanların en kısa sürede bölgemizdeki sanayi kuruluşlarımızda istihdam edileceklerdir” dedi.

2022 yılının ilk kursuna 240 kişi başvurdu
Eskişehir OSB Başkan Vekili ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise, “2009 yılından bugüne aralıksız 26 dönemdir hizmet veren merkezimiz bu süre içerisinde bin 200 mesleksiz gencimize ücretsiz eğitim verdi ve meslek sahibi yaptı. Kursiyerlerimizin yüzde 75’i kursumuzu bitirmeden hemen iş sahibi oldu. Burada gençlerimizi nitelikli bir eğitimden geçirmemiz neticesinde, daha mezun olmadan bir işe yerleşti. Bu bizim için bir gurur kaynağı” dedi. Amaçlarının gençlere güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu söyleyen Saraç, “Geleceğimizin gençlerle şekilleneceğine inanıyoruz. Geleceğin mesleksiz olarak devam etmeyeceğini biliyoruz. Geleceğin işini, iyi yapan insanlarla beraber şekilleneceğini biliyoruz. Bunu da Eskişehir OSB’nin iştiraki olan MEGEM çatısı altında yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 kurs dönemi sonunda 120 mezun verdik. Bu sayıyı artırmayı ve her sene 56 dönem kurs açmayı hedefliyoruz. Bu yılın ilk kursunu açıyoruz. 27’nci dönem kursuna 240 kişi başvurdu. Sınav ve mülakatta başarı elde eden kursiyerlerden 55’i kurs almayı hak kazandı” diye konuştu.
Saraç, eğitimlerin 10 Ocak Pazartesi günü başlayacağını söyleyerek, 2 ay sürecek olan eğitimleri başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika vereceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir Kitapları Serisi’nin 4. eseri “Bizim Yunus” kitabı yayında
YEREL HABERLER Eskişehir Kitapları Serisi’nin 4. eseri “Bizim Yunus” ...
Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga
YEREL HABERLER Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga
Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere ‘patili’ sürpriz Takı dükkânı vitrininde uyuyan can dostlar iç ısıttı Sokak köpeklerine dükkânlarını açtılar İşletmeci Aykut Altun, “Gelen müşterilerimiz onlarla ilgili bizden övgüyle bahsediyorlar”
YEREL HABERLER Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere ‘patili’ ...
Siber zorbalık mağduru intihara kadar sürüklüyor Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Dr. Gizem Yıldız: "Sosyal medyadaki linç kültürü de bir çeşit siber zorbalıktır" “Eskişehir bilişim suçlarıyla mücadele eden departman, aktif ve hızlı çözümler üretiyor”
YEREL HABERLER Siber zorbalık mağduru intihara kadar ...
İnönü’de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER İnönü’de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor
Şirintepe Gençlikspor yeni sezona genç kadrosuyla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şirintepe Gençlikspor yeni sezona genç kadrosuyla ...
Eskişehir'in yıllık 1,5 milyar dolar ihracat hedefi uzak değil ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan: “Aralık’ta yaşanan artışı 2022 yılında devam ettirmeliyiz”
YEREL HABERLER Eskişehir'in yıllık 1,5 milyar dolar ihracat hedefi ...
Depozito iade sistemi Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman: “Eskişehirlilerin depozito iade sistemine kolay bir şekilde adapte olup benimseyeceklerini düşünüyorum”
YEREL HABERLER Depozito iade sistemi Eskişehir Çevre Koruma ve ...
(ÖZEL) Ustanın yaptığı ürüne biçmiş olduğu değer fiyatı da belirliyor Bağlama fiyatları arasındaki uçurum bundan kaynaklanıyor Saz imalatçısı İlker Negiş: “Enstrüman tek insanın elinden çıkmalı” “Hayatta her şeyde olduğu gibi bağlama da denge üstüne kurulmuş bir enstrümandır” “Kötü enstrüman insanı müzikten soğutur”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ustanın yaptığı ürüne biçmiş olduğu değer ...
Sorgusunda ikinci cinayeti de itiraf eden şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Sorgusunda ikinci cinayeti de itiraf eden şüpheli ...
Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)
YEREL HABERLER Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)
Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)
YEREL HABERLER Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)
Cinayet şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Cinayet şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderildi
Eskişehir en çok vaka artışı görülen 3 ilden biri oldu, test kuyrukları uzadı
YEREL HABERLER Eskişehir en çok vaka artışı görülen 3 ilden biri ...
Eskişehir en çok vaka artışı görülen 3 ilden biri oldu, test kuyrukları uzadı
YEREL HABERLER Eskişehir en çok vaka artışı görülen 3 ilden biri ...
Eşini bıçaklayan koca tutuklandı, 'Evde halüsinasyon gördüm' dedi
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayan koca tutuklandı, 'Evde halüsinasyon ...
Eşini bıçaklayan koca tutuklandı, 'Evde halüsinasyon gördüm' dedi
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayan koca tutuklandı, 'Evde halüsinasyon ...
2 buçuk kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 2 buçuk kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli ...
Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ...
Eşini bıçakla ağır yaralayan koca tutuklandı Zanlı ifadesinde, "Eşimin beni aldattığından şüphelendim" dedi
YEREL HABERLER Eşini bıçakla ağır yaralayan koca tutuklandı Zanlı ...
Başkan Ataç, “Spor her alanda desteklenmeli”
YEREL HABERLER Başkan Ataç, “Spor her alanda desteklenmeli”
Tepebaşı’nın Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden 65 bin 456 çocuk yararlandı
YEREL HABERLER Tepebaşı’nın Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden 65 ...
Eşini bıçakla ağır yaralayan öfkeli koca adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşini bıçakla ağır yaralayan öfkeli koca adliyeye ...
(ÖZEL) Talihsiz çiftçinin başına gelmeyen kalmadı Hırsızlar ağıl duvarını yıkıp önce koyunlarını, ardından hindisini çaldı Yıkılan duvarı fırsat bilen tilkiler de içeri girip 15 tavuğu telef etti Hırsızların kaçışan koyun ve hindileri yakalamak için gösterdiği çaba ve telaş güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Talihsiz çiftçinin başına gelmeyen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.