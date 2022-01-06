MEGEM eğitimlerine ilgi artarak devam ediyor Eskişehir sanayisinin yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu 2022’nin ilk dönem kursuna 240 kişi başvurdu 11 yılda bin 200 kişi eğitim alarak istihdama kazandırıldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’ne (MEGEM A.Ş.) yoğun ilgi devam ediyor.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla EOSB tarafından kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olan MEGEM, meslek sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bin 500 kursiyeri meslek sahibi yapan merkezde “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Eğitimi”, “CNC Tezgâh Operatörlüğü Eğitimi” ve “Kaynak Eğitimi” veriliyor. Merkezin 2022 yılı ilk dönem kursuna 240 kişi başvuruda bulunurken, seçme sınavlarını başarıyla tamamlayan 55 kişi eğitim almayı hak kazandı.



“MEGEM’in istihdama katkısı büyük”

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM’in 2009 yılından beri Eskişehir sanayisinin nitelikli personel ihtiyacını karşıladığını, sanayiye katkısının büyük olduğunu ifade etti. Başkan Küpeli 2022 yılı ilk dönem kursuna ilginin çok fazla olduğunu aktararak, “MEGEM, sahip olduğu teknik kapasiteyle ve yetkin eğitmenleriyle, Eskişehir sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Burada eğitim alanlar, sanayi kuruluşlarımız tarafından hemen istihdam ediliyor. 11 yıldır Eskişehir sanayisine hizmet veren merkezimizde bu süre içerisinde açılan 26 kurs sonucunda bin 200 kişiye eğitim verdik ve bu kursiyerler çeşitli fabrikalarda istihdam edildi. 2022 yılının ilk kurs dönemine de çok yoğun bir ilgi var. Bu MEGEM’in istihdamdaki başarısının ve verdiği eğitimin ne kadar kaliteli olduğunun kanıtıdır. İlginin yoğun olmasından dolayı alınan kursiyer sayısında da artışa gittik. Kursiyer sayısını 55’e çıkarttık. 27’nci dönem kursuna alınan 55 kursiyerin bu eğitimleri başarıyla tamamlayacaklarına inanıyorum. Tüm kursiyerlere başarılar diliyorum. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanların en kısa sürede bölgemizdeki sanayi kuruluşlarımızda istihdam edileceklerdir” dedi.



2022 yılının ilk kursuna 240 kişi başvurdu

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise, “2009 yılından bugüne aralıksız 26 dönemdir hizmet veren merkezimiz bu süre içerisinde bin 200 mesleksiz gencimize ücretsiz eğitim verdi ve meslek sahibi yaptı. Kursiyerlerimizin yüzde 75’i kursumuzu bitirmeden hemen iş sahibi oldu. Burada gençlerimizi nitelikli bir eğitimden geçirmemiz neticesinde, daha mezun olmadan bir işe yerleşti. Bu bizim için bir gurur kaynağı” dedi. Amaçlarının gençlere güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu söyleyen Saraç, “Geleceğimizin gençlerle şekilleneceğine inanıyoruz. Geleceğin mesleksiz olarak devam etmeyeceğini biliyoruz. Geleceğin işini, iyi yapan insanlarla beraber şekilleneceğini biliyoruz. Bunu da Eskişehir OSB’nin iştiraki olan MEGEM çatısı altında yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 kurs dönemi sonunda 120 mezun verdik. Bu sayıyı artırmayı ve her sene 56 dönem kurs açmayı hedefliyoruz. Bu yılın ilk kursunu açıyoruz. 27’nci dönem kursuna 240 kişi başvurdu. Sınav ve mülakatta başarı elde eden kursiyerlerden 55’i kurs almayı hak kazandı” diye konuştu.

Saraç, eğitimlerin 10 Ocak Pazartesi günü başlayacağını söyleyerek, 2 ay sürecek olan eğitimleri başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika vereceklerini ifade etti.

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