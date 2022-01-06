Çaldığı tarım aletini internet üzerinden sattı

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Eskişehir’de çaldığı 150 bin liralık tarım aletini internet üzerinden Konya’da yaşayan birisine satan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektif faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Alpu’ya bağlı Bozan Mahallesi’nde piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan tarım aletinin kimliği meçhul kişi ya da kişilerce çalınması olayıyla ilgili Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma yapıldı. Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli M.K.’nin sulama makinesini traktörle taşımak suretiyle çaldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli M.K., düzenlenen çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, suça konu tarım aletini internet üzerinden Konya’da yaşayan birisini sattığını belirttiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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