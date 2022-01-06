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Bu havalar hayra alamet değil Kış güneşi ve 15 dereceye kadar yükselen sıcak hava Eskişehir halkını endişelendiriyor

İHA

Bu havalar hayra alamet değil Kış güneşi ve 15 dereceye kadar yükselen sıcak hava Eskişehir halkını endişelendiriyor

Yurdun büyük bir bölümünde olduğu gibi Eskişehir'de de 15 dereceye kadar yükselen mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığı vatandaşı endişelendiriyor.
Kış mevsiminin ortasında olunmasına rağmen daha birkaç gün öncesinde yaşanan dondurucu soğukların yerini kısa sürede sıcak havalara bırakması hayretle karşılanıyor. Yaşananlar akıllara 'Küresel ısınmanın bir etkisi mi?' sorusunu getirirken, Eskişehir halkı yaşananlar konusunda endişe taşıyor. Halk, eski kışların olmadığını vurgulayarak, bu zamanda havaların hayli sıcak olmasının normal olmadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl bu aylarda birçok bölgede kar yağışı ve soğuk havaların hâkim olduğunu anlatan vatandaşlar, bu yıl kışın ortasında olunmasına rağmen ülke genelinde bahar havasının mevcut olduğunu belirttiler

Bu mevsimde görülmemiş sıcaklıklar
Ocak ayında havanın bu kadar sıcak olmasının küresel ısınmayla alakalı olduğunu düşündüğünü söyleyen esnaf Âdem Kalkan, “Kışlarımız normalde ağır, sert ve çetrefilli geçerdi. Ancak son dönemlerdeki sıcakların küresel ısınmayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Gidişatın bu şekilde olması hiç iyi değil, çünkü bu havalarda görülmemiş sıcaklıklar bunlar. Biz bu tarihlerde donuyorduk, yerler buzdu, dışarı çıkamıyorduk. Şimdi bildiğin yaz, yani birazdan üstümdekini de çıkaracağım, terlemeye başladık artık” dedi.

"Geçen yıl Eskişehir’de bu vakitlerde kar yağışı vardı"
İnsanların bilinçsiz davranışlarından dolayı küresel dengenin bozulduğunu belirten Rüya Kocakaya ise, “Havaların bu tarihte sıcak olmasını küresel ısınmaya bağlıyorum. İnsanların bilinçsizce davranması, çevreyi kirletmesinin küresel dengeyi bozduğunu düşünüyorum. Ocak ayının ortasında bu kadar sıcak olmaması lazım, çünkü geçen yıl Eskişehir’de bu vakitlerde kar yağışı vardı.” diye anlattı.
Bu aylardaki sıcak havaların normal olmadığını söyleyen vatandaşlardan biri olan Alaattin Özel, “Eski kışlar yok, mevsimler dengesiz seyrediyor artık. Bunu küresel ısınmaya bağlıyorum. Sera gazlarının çoğalması, fabrikaların çıkardığı gazlar ve tarım ilaçları gibi etkenler var. Bence nedenleri bunlar” dedi.

“Kış kışlığını yapıyordu”
Yağış olması gereken aylarda havaların sıcak seyretmesinin kuraklığa yol açacağından bahseden Haluk Yaşar, içme suyunun sıkıntılı bir noktaya gittiğini söyledi. Havanın sıcak olmasının memnun olunmayacak bir şey olduğunu belirten Yaşar, şunları anlattı;
“Önemli olan yağmur ve karın dışarılara değil, şehir içine yağması. Biliyorsunuz kuraklığa doğru gidiyor memleket. Sadece bu sene de değil son 45 senedir bir kuraklık var. Yarın öbür gün şehirlerde içme suyu ve sorunu yaşanacak. Havaların böyle gitmesinin sonuçlarına katlanacağız. Yağmurun yağmaması ekonomiyi etkiliyor, üretim olmuyor. Ekonomiyi etkileyince de halk etkileniyor. Havalar sıcak olduğunda insanlar memnun oluyor, ‘dışarı çıkıyoruz’ diyor ama yağdığı zaman işimize yarıyor. Çok eskilere gidecek olursak, kış kışlığını yapıyordu. Bizim çocukluğumuzda 11.5 metre kar yağardı. Şimdi ne yağmur ne kar yağıyor. Geçen sene de doğru dürüst kar yağmadı. Bu sene Ocak 15 geldi daha kar yağmadı.”

"Yaz günü gibi yaşıyoruz"
Ali Gökmer de, şu zamanki hava sıcaklıkları ile eskiden yaşanan kış aylarını kıyaslarken, mevsim dengesizliğinin küresel ısınmadan kaynaklandığını söyledi. Bu havaların kuraklığa yol açtığını belirten Gökmer, “Eskiden bizim çocukluğumuzda bu aylarda kar içinde oynardık, ama şimdi hava düzeni bozulduğu için yaz günü gibi yaşıyoruz. Mutluyuz desek yalan olur mutsuzun desek de yalan olur. Biliyorsunuz sular azaldı, kuraklık var. Bence o yönden hiç iyi bir durum değil yani”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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