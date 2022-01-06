150 bin liralık sulama makinesini çalan şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de tarım arazisinden yaklaşık 150 bin lira değerindeki sulama makinesini çalıp internetten sattığı belirlenen M.K., tutuklandı.

Alpu ilçesi Bozan Mahallesi´nde bir çiftçinin tarım arazisinden traktörün arkasına bağlanan sulama makinesi çalındı. İhbar üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada M.K.´nin 150 bin lira değerindeki sulama makinesini internet üzerinden Konya´daki bir çiftçiye sattığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Konya´dan getirilen sulama makinesi ise sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-01-06 17:24:52



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