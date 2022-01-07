İki buçuk kilometrelik bakır telle ‘Osmanlı Devlet Arması’ Pandemi sürecinde kısıtlamaları fırsata çeviren 18 yaşındaki Hasan Özbey Ozar filografi sanatını öğrendi Osmanlı Devlet Arması’nı filografi sanatına döktü Hasan Özbey Ozar: “Güzel bir alışkanlık, kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor”

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Eskişehir’de pandemi sürecinde kısıtlamaları fırsata çevirerek filografi sanatı öğrenen 18 yaşındaki Hasan Özbey Ozar, toplamda iki buçuk kilometre uzunluğunda bakır tel ile ‘Osmanlı Devlet Arması’ yaptı.

Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde Covid19 pandemisi nedeniyle kısıtlama sürecini fırsata çeviren Hasan Özbey Ozar, internetten gördüğü filografi sanatına merak sardı. Boş zamanlarını filografi üzerine çalışarak geçiren Ozar, kısa sürede sanata hâkim oldu. Bir eser ortaya çıkarmaya karar veren Ozar, 5 bin çivinin arasından geçirdiği toplamda 2 buçuk kilometre uzunluğundaki bakır tel ile ‘Osmanlı Devlet Arması’nı yaptı. Ozar, bakır telleri çivilerden 6 kez geçirerek eseri yaklaşık 1 ay sonunda eseri tamamlama aşamasına geldi.



“Güzel bir alışkanlık, kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor”

Filografinin sabır ve dikkat isteyen bir sanat olduğuna dikkat çeken Hasan Özbey Ozar, “Pandemi sürecinde uygulanan kapanmalardan dolayı filografi uğraşına kendimi verdim. İnternet sitelerinden yaptığım araştırmalarla bu işe başladım. Güzel bir uğraş, herkese tavsiye edebilirim. Kötü alışkanlıklardan uzak tutar. İnce işçilik ve sabır isteyen bir iş. 5 bin çivi kullandığım bu filografi için her telden 6 kere geçtim. Bazı zamanlarda karıştırırsanız, başa dönmeniz gerekebiliyor. Kullandığım tellerin uzunluğu yaklaşık iki buçuk kilometreyi buluyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor çünkü teller kopabiliyor. Güzel bir alışkanlık, kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor. Hobi olarak da yapabilirler” dedi.

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