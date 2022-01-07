İki buçuk kilometrelik bakır telle ‘Osmanlı Devlet Arması’ Pandemi sürecinde kısıtlamaları fırsata çeviren 18 yaşındaki Hasan Özbey Ozar filografi sanatını öğrendi Osmanlı Devlet Arması’nı filografi sanatına döktü Hasan Özbey Ozar: “Güzel bir alışkanlık, kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki buçuk kilometrelik bakır telle ‘Osmanlı Devlet Arması’ Pandemi sürecinde kısıtlamaları fırsata çeviren 18 yaşındaki Hasan Özbey Ozar filografi sanatını öğrendi Osmanlı Devlet Arması’nı filografi sanatına döktü Hasan Özbey Ozar: “Güzel bir alışkanlık, kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor”

İHA

İki buçuk kilometrelik bakır telle ‘Osmanlı Devlet Arması’ Pandemi sürecinde kısıtlamaları fırsata çeviren 18 yaşındaki Hasan Özbey Ozar filografi sanatını öğrendi Osmanlı Devlet Arması’nı filografi sanatına döktü Hasan Özbey Ozar: “Güzel bir alışkanlık, kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor”

Eskişehir’de pandemi sürecinde kısıtlamaları fırsata çevirerek filografi sanatı öğrenen 18 yaşındaki Hasan Özbey Ozar, toplamda iki buçuk kilometre uzunluğunda bakır tel ile ‘Osmanlı Devlet Arması’ yaptı.
Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde Covid19 pandemisi nedeniyle kısıtlama sürecini fırsata çeviren Hasan Özbey Ozar, internetten gördüğü filografi sanatına merak sardı. Boş zamanlarını filografi üzerine çalışarak geçiren Ozar, kısa sürede sanata hâkim oldu. Bir eser ortaya çıkarmaya karar veren Ozar, 5 bin çivinin arasından geçirdiği toplamda 2 buçuk kilometre uzunluğundaki bakır tel ile ‘Osmanlı Devlet Arması’nı yaptı. Ozar, bakır telleri çivilerden 6 kez geçirerek eseri yaklaşık 1 ay sonunda eseri tamamlama aşamasına geldi.

“Güzel bir alışkanlık, kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor”
Filografinin sabır ve dikkat isteyen bir sanat olduğuna dikkat çeken Hasan Özbey Ozar, “Pandemi sürecinde uygulanan kapanmalardan dolayı filografi uğraşına kendimi verdim. İnternet sitelerinden yaptığım araştırmalarla bu işe başladım. Güzel bir uğraş, herkese tavsiye edebilirim. Kötü alışkanlıklardan uzak tutar. İnce işçilik ve sabır isteyen bir iş. 5 bin çivi kullandığım bu filografi için her telden 6 kere geçtim. Bazı zamanlarda karıştırırsanız, başa dönmeniz gerekebiliyor. Kullandığım tellerin uzunluğu yaklaşık iki buçuk kilometreyi buluyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor çünkü teller kopabiliyor. Güzel bir alışkanlık, kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor. Hobi olarak da yapabilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sally’den 128 gündür haber yok Ailesi Türkiye’nin en güvenli şehri olarak bildikleri Eskişehir’de kızlarını kaybetmenin acısıyla İstanbul’a yerleşti Arkadaşları ile kahve içeceğini söyleyerek evinden ayrılan Sally'nin kaybolması üzerinden 4 ay geçti İşte Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’ın kaybolmasının öyküsü
YEREL HABERLER Sally’den 128 gündür haber yok Ailesi Türkiye’nin en ...
150 bin liralık sulama makinesini çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 150 bin liralık sulama makinesini çalan şüpheli ...
Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinden aşı uyarısı
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinden aşı ...
Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinden aşı uyarısı
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinden aşı ...
Bir kişinin öldürüldüğü kavganın ilk duruşması Katil zanlısı: “’Biz sana çarşıya çıkma demedik mi’ diyerek bana saldırdılar
YEREL HABERLER Bir kişinin öldürüldüğü kavganın ilk duruşması Katil ...
Bu havalar hayra alamet değil Kış güneşi ve 15 dereceye kadar yükselen sıcak hava Eskişehir halkını endişelendiriyor
YEREL HABERLER Bu havalar hayra alamet değil Kış güneşi ve 15 ...
Geleceğin jimnastikçileri Tepebaşı'nda yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin jimnastikçileri Tepebaşı'nda yetişiyor
Çaldığı tarım aletini internet üzerinden sattı
YEREL HABERLER Çaldığı tarım aletini internet üzerinden sattı
Sivrihisar rekora hazırlanıyor Dev sacda yüzlerce kiloluk sucuklu yumurta ile rekor denemesi yapılacak
YEREL HABERLER Sivrihisar rekora hazırlanıyor Dev sacda yüzlerce ...
Eskişehir her eğitim öğretim sezonunda yeni ve renkli kültürlerle bütünleşiyor Fildişi Sahili’nden Eskişehir’e gelen Axell Landry “Şimdi kendimi tam bir Eskişehirli gibi hissediyorum”
YEREL HABERLER Eskişehir her eğitim öğretim sezonunda yeni ve renkli ...
Başkan Ataç Şampiyon Şef Varel’i tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Ataç Şampiyon Şef Varel’i tebrik etti
MEGEM eğitimlerine ilgi artarak devam ediyor Eskişehir sanayisinin yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu 2022’nin ilk dönem kursuna 240 kişi başvurdu 11 yılda bin 200 kişi eğitim alarak istihdama kazandırıldı
YEREL HABERLER MEGEM eğitimlerine ilgi artarak devam ...
Eskişehir Kitapları Serisi’nin 4. eseri “Bizim Yunus” kitabı yayında
YEREL HABERLER Eskişehir Kitapları Serisi’nin 4. eseri “Bizim Yunus” ...
Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga
YEREL HABERLER Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga
Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere ‘patili’ sürpriz Takı dükkânı vitrininde uyuyan can dostlar iç ısıttı Sokak köpeklerine dükkânlarını açtılar İşletmeci Aykut Altun, “Gelen müşterilerimiz onlarla ilgili bizden övgüyle bahsediyorlar”
YEREL HABERLER Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere ‘patili’ ...
Siber zorbalık mağduru intihara kadar sürüklüyor Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Dr. Gizem Yıldız: "Sosyal medyadaki linç kültürü de bir çeşit siber zorbalıktır" “Eskişehir bilişim suçlarıyla mücadele eden departman, aktif ve hızlı çözümler üretiyor”
YEREL HABERLER Siber zorbalık mağduru intihara kadar ...
İnönü’de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER İnönü’de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor
Şirintepe Gençlikspor yeni sezona genç kadrosuyla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şirintepe Gençlikspor yeni sezona genç kadrosuyla ...
Eskişehir'in yıllık 1,5 milyar dolar ihracat hedefi uzak değil ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan: “Aralık’ta yaşanan artışı 2022 yılında devam ettirmeliyiz”
YEREL HABERLER Eskişehir'in yıllık 1,5 milyar dolar ihracat hedefi ...
Depozito iade sistemi Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman: “Eskişehirlilerin depozito iade sistemine kolay bir şekilde adapte olup benimseyeceklerini düşünüyorum”
YEREL HABERLER Depozito iade sistemi Eskişehir Çevre Koruma ve ...
(ÖZEL) Ustanın yaptığı ürüne biçmiş olduğu değer fiyatı da belirliyor Bağlama fiyatları arasındaki uçurum bundan kaynaklanıyor Saz imalatçısı İlker Negiş: “Enstrüman tek insanın elinden çıkmalı” “Hayatta her şeyde olduğu gibi bağlama da denge üstüne kurulmuş bir enstrümandır” “Kötü enstrüman insanı müzikten soğutur”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ustanın yaptığı ürüne biçmiş olduğu değer ...
Sorgusunda ikinci cinayeti de itiraf eden şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Sorgusunda ikinci cinayeti de itiraf eden şüpheli ...
Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)
YEREL HABERLER Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)
Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)
YEREL HABERLER Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.