Öğrenci kenti Eskişehir’de üniversitelilere büyük destek Sabah çorba ikramının ardından akşam yemeği de ücretsiz olarak sunulmaya başlandı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç; "Öğrencilerimizi biraz olsun rahatlatmayı, anne ve babalarının da omuzlarındaki yükü paylaşmayı amaçladık”

Tepebaşı Belediyesi’nin üniversite öğrencileri için hazırladığı ücretsiz yemek hizmeti büyük ilgi görürken, konu hakkında konuşan Başkan Ataç, “Bu hizmet ile öğrencilerimizi biraz olsun rahatlatmayı, anne ve babalarının da omuzlarındaki yükü paylaşmayı amaçladık” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki üniversite öğrencileri için gerçekleştirdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Sabah saatlerinde öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde çorba ve ekmek ikramı devam ederken, 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde ve Zişan Kızılcıklı Belde Evi’nde öğrencilere akşam yemeği de ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Nihalİsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından titizlik ile pişirilen yemekler, öğrencilere akşam 18.0020.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ve HES kodu ibraz ederek her iki noktada hizmete sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.



Öğrenciler çok memnun

Ücretsiz akşam yemeği hizmetinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren üniversiteliler, “Belediyenin böyle bir zamanda bu imkânı sunmasından memnuniyet duyuyoruz. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ın, her zaman öğrencilerin yanında olduğunu biliyoruz, teşekkür ediyoruz. Haftaya final sınavlarımız var ve yoğun şekilde ders çalışıyoruz. Bu süreçte, üstelik yemek ücretleri de bu kadar artmışken bu hizmetten dolayı çok memnunuz” dedi.



“Gençlerimizin daima yanındayız”

Öğrenciler için sunulan akşam yemeği hizmeti hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Öğrenci kenti olarak bilinen bir yer olan Eskişehir’imize, üniversite öğrencilerimiz çok büyük bir değer katıyor. Öte yandan her geçen gün kötüye giden ekonomik durum, giderek zorlaşan geçim şartları, harçlıkları ile hayatını idame ettiren öğrencilerimizi de derinden etkiliyor. Çok iyi biliyoruz ki barınma, beslenme, öğrenim giderleri, sosyal yaşam gibi giderler ile boğuşan gençlerimiz, harçlıkları ile günlerini geçirmekte zorluk çekiyor. Ailelerin, Eskişehir’de öğrenim gören çocukları için maddi destek sağlaması, giderek daha çok güç bir hal alıyor. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak gençlerimize verdiğimiz önem doğrultusunda önemli bir desteği hayata geçirme kararı aldık. Ekiplerimizin Nihalİsmail Akçura Aşevimizde titizlikle pişirdiği yemekleri, iki farklı noktada ücretsiz olarak üniversite öğrencilerimize sunuyoruz. Bu hizmet ile öğrencilerimizi biraz olsun rahatlatmayı, anne ve babalarının da omuzlarındaki yükü paylaşmayı amaçladık. Tepebaşı Belediyesi, gençlerimizin daima yanlarında olacak. Şimdiden tüm öğrencilerimize afiyet olsun” sözlerini kullandı.

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