Eskişehir’deki kıskançlık cinayetinde ilk duruşma

Eskişehir’de kız arkadaşını kıskandığı Emrah Sakarya’yı kafasından av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şahsın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ömer B., maktul Emrah Sakarya’nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Davada müşteki olarak yer alan ve emniyette cinayeti Emrah Sakarya’nın sanık tarafından öldürüldüğünü itiraf eden Defne U., mahkemedeki ifadesini can güvenliği tehlikede olduğu gerekçesiyle Adli Görüşme Odası’ndan (AGO) verdi.

“8 aydır suçsuz yere tutukluyum”

Mahkemedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık Ömer B., “Olayla herhangi bir ilgim yoktur. 8 aydır suçsuz yere tutukluyum. Maktulü tanırım aramızda bir husumet yoktu. Defne U. ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştık. 6 ay kadar gönül ilişkimiz oldu. Onun yüzünden 2 ay hapis yatınca ayrıldık. Husumetimiz yoktur. Ben suç tarihinde maktul ile hiç görüşmedim. Ben Emrah’ı bağlayıp bir yere götürmedim. Defne ile aramızdaki sorunlar nedeniyle 1 yıldır görüşmüyorduk. Bana geldi ve Bilecik’e gittiğimiz tarihte tekrar görüşmeye başladık. Benim yanımda 1 hafta kaldı. Bilecik’e gitmeden önce Defne’nin küçük çocuklarına süt almak için sürekli süt aldığımız Bozdağ tarafında bir yere gittik. Orası sapa bir yer değildir. Oraya gidemeden aracım arıza yaptı. Tamir ettirdikten sonra başka yoldan Muttalip’e mahalleme döndüm. Benim tüfeğim ya da silahım yoktur. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

“Hâlâ tehditler alıyorum, can tehlikem vardır”

Davada Adli Görüşme Odası’ndan müşteki görüntülü olarak dinlenen Defne U., olay günü sanık Ömer B. ile birlikte olduğunu anlatarak, “Bana Emrah’ı öldüreceğini söylüyordu. Ben Ömer’in çiftliğindeydim. Beni çiftlikten aldı, beraber arabayla Bozdağ tarafına çıktık. Beraber mangal yaptığımız bir yer vardı, oraya gittik. Arabadan indikten sonra bagajı açtı ve Emrah’ın bağlı bir şekilde orada olduğunu gördüm. Maktulü çıkardı ve tüfekle ateş edip öldürdü. Sonra silahı yanına bırakarak intihar süsü verdi. Hâlâ tehditler alıyorum, can tehlikem vardır” ifadelerini kullandı.

Sanık Ömer B.’nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Mart tarihine erteledi.

Kız arkadaşı itiraf etmişti

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2021 tarihinde 29 yaşındaki Emrah Sakarya için kayıp müracaatı yapıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu öldürülme şüphesi taşıyan olayın incelemesini Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği devraldı. Olayla ilgili defalarca irtibata geçilen Emrah Sakarya’nın arkadaşı 35 yaşındaki Defne U., olayı daha fazla saklayamayınca cinayeti itiraf etti. Defne U. maktul Emrah Sakarya’nın kayıp olmadığını, 25 yaşındaki erkek arkadaşı Ömer B. tarafından öldürüldüğü itirafında bulundu.

Polis köpekleri ile orman araştırıldı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Defne U.’dan aldıkları bilgiler doğrultusunda Mihalgazi yolundaki ormanlık alanda çalışma başlattı. Ormanlık alanda polis iz arama köpekleriyle birlikte yapılan çalışmalar sonuç verdi. Cinayetin işlendiği ormanlık alanın içinde Emrah Sakarya’nın cansız bedeni ve cesedin yanında olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeğine ulaşıldı. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Cinayet şüphelisi Ömer B. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Ömer B., cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.