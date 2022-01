Sağlık- Sen Genel Başkanı Durmuş: Aşı bulan Türk vatandaşını görmezden gelmek doğru değil

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, yerli koronavirüs aşısı Turkovac için yapılan `solüsyondur´ değerlendirmelerine tepki göstererek, "Almanya´da aşıyı Türk vatandaşı buldu diye, o Türk vatandaşlarını biz göğe çıkarıyoruz. Neredeyse Türkiye´de heykellerini dikeceğiz. Ama Türkiye´de aşı bulan bir Türk vatandaşını görmezden gelmek, onu değersizleştirmek doğru bir yaklaşım tarzı değil. Çok büyük bir çalışma ve ekiple ortaya konulmuş olan bir başarı" dedi.

SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, Eskişehir şubesinin düzenlediği İl Divan toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda Durmuş´un yanı sıra SağlıkSen Eskişehir Şube Başkanı Hasa Hüseyin Köksal, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP İl Başkanı Salim Acabay, sendika üyesi sağlık çalışanları yer aldı. Toplantıda sendika üyelerine seslenen SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, son dönem yapılan çalışmalar ve kazanılan haklarla ilgili bilgiler verdi.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Durmuş, son dönem artan vakalardan sağlık çalışanlarının da etkilendiğini söyledi. Eskiye oranla sağlık çalışanlarının ağır seyretmeyecek şekilde koronavirüs yakalandığını anlatan Durmuş, "Aşıyla beraber bu oran çok düştü. Hem de ağır seyretme olaylarından kurtulmuş olduk. Zaten Türkiye´de yeterli sağlık çalışanı yok, bir de Kovid19´dan dolayı sağlık hizmetlerinde ciddi manada bir aksamaya sebep olabilecek sonuçlarda doğuracak. Çünkü 14 günlük karantina süreçleri oluyordu. Şimdi 7 güne indirilmiş oldu. Mikrobu da tanıyoruz. Ona göre tedbirlerimizi de alıyoruz. Sağlık çalışanlarımız tedbirlere çok dikkat ediyor ama toplumumuz maalesef yeteri kadar duyarlılık göstermiyor. Bu rakamların bu kadar yüksek çıkmış olmasının sebebi, biraz gevşiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ölümlerin düşük olduğunu diyebiliriz ama netice de bir can kaybı bile çok önemli. Bizim Covid-19 lanetine verebilecek bir tane canımız bile yok. Vermemek için mücadele ediyoruz. Bu kadar mücadeleyi vermemizin nedeni bir can daha kaybetmemek. İnsanlar sanki televizyonda her gün 150200 kişi ölüyor olmasını normal kanıksamış gibi bakıyor. Bu nasıl ki teröre bir kişi şehit verdiğimizde canımız acıyorsa, yüreğimiz acıyorsa, burada da her gün 150200 vatandaşımızı kaybediyor olmak canımızı acıtıyor. Sağlık çalışanları olarak biz bunu birebir yaşıyoruz. Halkımıza sesleniyorum, çok dikkat etsinler, hafife almasınlar, bundan en kolay korunmanın yolu maske, mesafe, hijyen ve aşı çok önemli. Mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bunlara dikkat etsinler istiyoruz" diye konuştu.

`TURKOVAC´I GÖRMEZDEN GELMEK DOĞRU DEĞİL´

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac için yapılan `solüsyondur´ değerlendirmelerine tepki gösteren SağlıkSen Genel Başkanı Durmuş, Türkiye´de aşı bulan bir Türk vatandaşını görmezden gelmemin doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi. Almanya´da Biontech aşısını bulan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin´i örnek gösteren Durmuş, "Tabii ki bu değerlendirmeler çok üzücü. Bizler de bunları okuyoruz. `Bu bir solüsyondur, aşı değildir´ değerlendirmeleri gerçekten Türkiye´mize yakışmayan değerlendirmeler. Bu aşılar öyle `yaptım, ettim´ denilip de onaylanan, yürürlüğe giren şeyler değil. Dünya Sağlık Örgütü´nün kontrollerinden geçen Türkiye´deki İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu´nun mutlaka onaylarından geçen bir sürü testlerle, sabitlenmiş işlemler, dolayısıyla çok rahatlıkla `bu solüsyondur, aşı değildir´ yakıştırmaları o kurumların ciddiyetine yakışmayan değerlendirmeler. Bütün sonuçları test edilmiş, başarı elde edilmiş ve ona göre uygulama zemini bulmuş olan aşıdır. Türkiye´de gerçekten takdir edilmesi gereken, dünyada aşıyı bulan 9 ülkeden biriyiz. Almanya´da aşıyı Türk vatandaşı buldu diye, o Türk vatandaşlarını biz göğe çıkarıyoruz. Neredeyse Türkiye´de heykellerini dikeceğiz. Ama Türkiye´de aşı bulan bir Türk vatandaşını görmezden gelmek, onu değersizleştirmek doğru bir yaklaşım tarzı değil. Çok büyük bir çalışma ve ekiple ortaya konulmuş olan bir başarı" dedi.

Toplantının ardından sendika üyeleriyle sohbet ederek fotoğraf çektiren Durmuş, Eskişehir´den ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

