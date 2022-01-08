4 ayda bin 500’den fazla çocuğa yardım eli uzattı Kendi çabalarıyla topladığı malzemeleri köy okullarına yolluyor Yardımları ulaştıran gönüllü Elif Tezanlar, “Gerçekten ihtiyacı olan okullar bize ulaşıyor” “İnsanlarla güven ortamı oluşturduk, yardımlarının en kısa sürede çocuklara gideceğini biliyorlar”

Eskişehir’de yaşayan Elif Tezanlar, kendi çabalarıyla yaklaşık 4 ayda topladığı yardımlarla, farklı şehirlerde yaşayan bin 500’den fazla çocuğa kırtasiye, oyuncak, mont ve bot ulaştırdı.

Bir çocuk annesi ve ev hanımı Elif Tezanlar, 2017 yılından beri “Kucak Dolusu Hayaller” başlığı altında çocukların hayatlarına dokunuyor. Genellikle kırsalda yaşayan ve köy okullarında okuyan çocukların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyip hediyeler veren Tezanlar, pandemi nedeniyle şimdilerde sadece uzaktan yardımlar yapabiliyor. Tezanlar, Eylül ayından beri sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan yardımları, farklı illerden ihtiyacı olan bin 500’ü aşkın çocuğa gönderdi.



“Bazen öyle köy okulları oluyor ki kargo bile gitmiyor”

Elif Tezanlar, yardıma ihtiyacı olan çocuklara öğretmenler vasıtasıyla ulaştığını, bu sayede iyi bir sistem oturttuklarını söyledi. Kargo bile gitmeyen okullara bir şekilde yardım gönderdiğini anlatan Tezanlar, “Eylül ayından beri Eskişehir’in merkez ve kırsaldaki birçok ilçesinin yanı sıra Antalya, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır’daki bin 500’ün üzerinde çocuğa yardımlarını ulaştırdık. Özellikle 1 ve 2’nci sınıflar için çok fazla okuma kitabı ihtiyacı oluyor. Bu kitaplar sayıyla da olmuyor, muhtemelen bin 500’ün çok çok üzerinde bir sayıda gitmiştir. O okullardaki öğretmenler bana yazıyor. Onlara hediye gönderdikçe diğer okullardaki öğretmenler de bunu görerek ihtiyaçlarını bana bildiriyorlar, böylece yayılmış oluyor. Bu şekilde iyi bir sistem oturdu, gerçekten ihtiyacı olan okullar bize ulaşmış oluyor. Genellikle köy okullarına gönderiyorum. Bazen öyle köy okulları oluyor ki kargo bile gitmiyor. Bu durumlarda hediyeleri öğretmenlere yolluyorum, onlar da okullara götürüp dağıtıyorlar” dedi.



“Duyanlar, az, çok demeden yardım etmek istiyor”

Hediyelerin maliyetlerini yardımsever kişilerin yardımlarıyla karşıladığını aktaran Tezanlar, artık belli insanlarla bir güven ortamının oluştuğunu ifade etti. Pandemi nedeniyle çok fazla kurumsal çalışma fırsatı olmadığını kaydeden Tezanlar, “Bu hediyeleri şahısların yardımlarıyla karşıladım. Duyan, gören; az, çok demeden yardım etmek istiyor. Aslında bu seneye kadar ben direkt şahıstan maddi bir yardım kabul etmiyordum. Ama artık yardım eden insanlar da belli başlı kişiler olmaya başladı ve aramızda bir güven ortamı oluştu. Ürün alıp yollayarak araya bir de kargo ücreti girmesin diye direkt maddi olarak yardım sağlıyorlar. Artık onlar bana güveniyor, gönderdikleri yardımın en kısa sürede ihtiyacı olan çocuklara ulaşacağını biliyorlar” diye konuştu.



“Paketleme işlerini oğlumla birlikte yapıyoruz”

Gerçekleşen zamlar dolayısıyla özellikle giyim yardımlarında daha fazla kişinin el uzatmasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tezanlar, ürünleri internetten temin ettiğini belirterek, “İnternetten uygun fiyata söylediğim yüzlerce ürünü eve getiriyorum ve tek tek paketliyorum. Bu aşamada oğlum Uras bana çok yardımcı oluyor, bütün faaliyetlerime onu da olabildiğince dâhil etmeye çalışıyorum. O da çok seviyor. Paketleme işlerini birlikte yapıyoruz, tek tek seçip ayarlamayı ve uğraşmayı seviyoruz” dedi.



“Gerçekte göremesem bile fotoğraf ve videolar bile beni çok mutlu ediyor”

Hediyeler ulaştıktan sonra öğretmenlerin kendisine gönderecekleri fotoğraf ve videoları hevesle beklediğini ifade eden Tezanlar, şöyle devam etti:

“Gerçekte göremesem de fotoğraf ve videolar bile beni çok mutlu ediyor. Çocukların o hediyeyi aldıktan sonra açarken yüzlerinde oluşan ifadeleri görünce çok mutlu oluyorum. Aslında 'Bana her çocuğu fotoğraflayın 'gibi bir talebim olmuyor. Bir yardım yapıyorum diye hiçbir zaman insanları sıkboğaz etmiyorum. Ama atabildikleri kadar onların gözünden hoş gözüken fotoğraflar geliyor. Çok da güzeller.”

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