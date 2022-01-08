Genç Fikirler Deklarasyonu erişime açıldı

Tepebaşı Belediyesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen, “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” deklarasyonu erişime açıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği’nin hibe programı çerçevesinde finanse edilen “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi başarıyla tamamlandı. Tepebaşı Belediyesi koordinatörlüğünde ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, MOSAIC (Yunanistan), EduEra (Slovakya) ortaklığında yürütülen proje; sürdürülebilir şehirler konusunda 1830 yaş arası gençlerin farkındalığını artırmayı hedefliyor. Proje ile gençlerin sorumluluk almalarını teşvik etmek, alan açmak ve harekete geçmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’da toplam 100’e yakın gencin katılımıyla yerel atölye çalışmaları gerçekleştirilirken, son olarak Eskişehir’de 84 gencin katılımıyla yüksek katılımlı bir zirve düzenlendi.



Çözüm önerileri deklarasyonda toplandı

Gençlerin, şehirlerin sürdürülebilir olabilmesi adına önündeki engellerin ve çözüm yollarını tartıştıkları yerel atölyelerde ve zirvede; Türkiye’deki tüm şehirlerin sürdürülebilirliğine katkı sunmak için karar alıcılarla direkt görüşerek çalışıldı. Ortaya çıkarılan çözüm önerileri proje deklarasyonu altında toplandı. Türkiye’deki sivil toplum, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlamak ve şehirleri sürdürülebilir kılmayı amaçlayan deklarasyona Tepebaşı Belediyesi’nin web adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

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