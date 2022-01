70 yaşındaki engelli kadın hem para kazanıyor hem kuşları besliyor

Eskişehir’de 70 yaşında fiziksek engelli Gülhanım Dal, kış aylarının gelmesiyle yem bulmakta zorlanan kuşlar için yem satarak hem geçimini sağlıyor, hemde kuşların aç kalarak ölmelerinin önüne geçiyor.

Reşadiye Camii çevresinde yanında getirdiği buğdayları satan 70 yaşında fiziksek engelli Gülhanım Dal, hem ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor, hemde her gün düzenli olarak kuşların beslenmesine yardımcı oluyor. Müşteri bulamadığında ise kendisi besleme yapıyor. Kış aylarının gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar bu sayede karnını doyuruyor. Kuşlara yem atmayı çok sevdiğini belirten fiziksel engelli Gülhanım Dal, şunları söyledi: "70 yaşında fiziksel engelliyim. Kuşlara yem atıp karınlarını doyurmam beni çok mutlu ediyor. Bu kış mevsiminde kuşlar, yem bulmakta zorlanıyorlar. Kuşlarla ilgilenmek ve kuşları yemle doyurmak büyük sevaptır. Kuşlar, Reşadiye camisi yanındaki parka her gün sürü halinde geliyorlar. Benim kuşlara yem atmamı bekliyorlar. Bende kuşların dilinden anladığım için onlara yem atarak besliyorum. Herkesin mutlu olduğu yönler vardır. Benim de mutlu olduğum yön, sürü halinde gelen kuşlara yem atmak ve bu kış gününde onları beslemektir. Kuşları seven, insanları da sever" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.