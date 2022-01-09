İnsanlar yedikleri ürünlerin içinde ne varsa bu listeden görebiliyor İşletmeci Eren Göker: “Burada üretilen ürünlerin içinde neler olduğunu listelere tek tek koyduk” “İnsanlar bu listeden faydalanarak ne yiyebileceklerine karar verebiliyorlar”

Eskişehir’de pastane işletmeciliği yapan Eren Göker, dükkânında görünür bir yere yerleştirdiği liste ile müşterilerini ürünlerin içerisinde hangi malzemelerin kullanıldığı konusunda bilgilendiriyor.

Eskişehir'de bulunan bir pastanede üretilen ürünlerin içerisinde yer alan malzemelerin yazılı olduğu liste dikkat çekiyor. Vatandaşlar bu liste sayesinde yedikleri poğaça, simit, pasta, börek gibi yiyeceklerin hangi malzemeler kullanılarak yapıldığını öğreniyor. Listeyi müşterilerin görebileceği noktalara yerleştiren işletmeci Eren Göker, bu uygulamanın bazı yiyecekleri tüketmekten kaçınan, alerjisi olan insanlar için de oldukça yararlı olduğunu ifade ederek, müşterilerden olumlu tepkiler aldıklarını anlattı.



“İnsanların yediklerinin içinde ne olduğunu bilmeleri gerekiyor”

Yaptıkları bu uygulamanın çıkış amacını anlatan Göker, müşterilerin ne yiyip ne içtiklerini mutlaka bilmeleri gerektiğini kaydetti. Pastanede üretilen simit, poğaça, börek ve tatlıların içerisindeki malzemelerin listesini açık şekilde astıklarını dile getiren Göker, “Burada üretilen ürünlerin içinde neler olduğunu listelere tek tek koyduk. Pandemide aklımıza gelen bir şeydi. O dönemde sağlıklı beslenme ve hijyen ön plandaydı, kalıcı hale geldi. Ürünlerin içerisinde yararlı veya yararsız şeyler olabiliyor. Kimine peynir, kimine yumurta, kimine süt dokunur. O yüzden insanların bunları bilmeleri gerekiyor. Bunun için biz de böyle bir şey düzenledik” dedi.



“Alerjisi olanlar ve hayvansal ürün tüketmeyenler için faydalı”

Müşterilerin tepkilerinin olumlu yönde olduğunu ifade eden işletmeci Göker, “Tepkiler gayet güzel. Biz bu listeyi buraya koymadan önce bize ürünlerin içindekileri soranlar oluyordu. Özellikle et tüketmeyen vejetaryen ve vegan vatandaşlar bilmek istiyordu. Buradaki listede ‘Ürünlerin içinde hangi malzemeler yer alıyor, hayvansal ürün var mı?’ gibi bilgileri görebiliyorlar. Aynı şekilde bazı ürünlere alerjisi olan insanlar da bu listeden faydalanarak ne yiyebileceklerine karar verebiliyorlar” diye konuştu.

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