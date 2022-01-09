Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir: “Bilecik Şeyh Edebali Üniversite'ne yakışan bir teknopark yapılacaktır”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Üniversitemize ve şehrimize yakışan bir teknopark ATAP A.Ş. ekosisteminde çok önemli bir fonksiyona sahip olacaktır" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan ile birlikte ATAP A.Ş.’yi ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ve Genel Müdür Dr. Sedat Telçeken ile görüştü. Ziyarette devam eden projelerden söz eden Telçeken, bu yıl yapımına başlanması planlanan teknopark ek binaları hakkında detaylı bilgiler paylaştı.



"Yoğun talepler yeni teknopark alanları yapmayı zorunlu kılmaktadır"

Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise, yeni teknopark alanlarının oluşturulması noktasında çalışmaların devam ettiğini aktararak, "ATAP A.Ş. iki şehir, 4 üniversite ve tek ekosistem mottosuyla bölgeye hizmet etmektedir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi de bizim birlikte çalıştığımız, önemli çalışmalara imza attığımız ve birlikte çalışmaktan keyif aldığımız bir kurum. Üniversiteye yeni bir teknopark kazandırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca ek alanlarda mevcut doluluk oranı ve gelen talepler, bizleri buralarda yeni teknopark alanları yapmayı zorunlu kılmaktadır. Elbette bu yatırımların, yönetim kurulu üyelerince stratejik plan çerçevesinde değerlendirilerek, en doğru zamanda ve en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.



"Üniversite, teknoloji odak noktası olma yolunda ilerlemektedir"

Rektör Prof. Dr. Beydemir, “Bilecik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi konum itibariyle teknoloji odak noktası olma yolunda ilerlemektedir. Bilecik ve çevresinden çok sayıda ArGe ve teknoloji firmasının kendilerine talepler bizlere gelmektedir. Öyle zannediyorum ki, üniversitemize ve şehrimize yakışan bir teknopark ATAP A.Ş. ekosisteminde de çok önemli bir fonksiyona sahip olacaktır" diye konuştu.

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