Tepebaşı’nda sokak hayvanları besleniyor

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme çalışmalarını merkez mahallelerin yanı sıra kırsalda da ara vermeden sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, kırsal alanlarda ve kent merkezinde kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne su ile kuru mama bırakabileceğini hatırlatıyor. Hayvanseverler ve besleme gönüllüleri de Tepebaşı Belediyesi’ne sürdürdüğü hayvan dostu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.