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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ayyıldız’dan 10 Ocak mesajı

İHA

Vali Ayyıldız’dan 10 Ocak mesajı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Ayyıldız yayımladığı mesajında, “Kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek gibi önemli bir kamu görevini ifa etmekte olan basın çalışanlarına, ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle bugün ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaya başlanmıştır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, gücünü kamuoyu desteğinden alarak, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlamaktadır. Şüphesiz ki demokrasinin tüm kurumlarda kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla ve basın çalışanlarımızın prensipli, tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde görevini yerine getirmesiyle mümkündür. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önemdedir. Bundan dolayı günümüzde en dinamik ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında gazetecilik gelmektedir. Toplumu bilgilendirmede, toplum ve devlet arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürümesinde son derece hassas bir görevi yerine getiren basınımız, bilgi ve teknoloji çağına girdiğimiz günümüz dünyasında yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmelere ayak uydurarak sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydedip geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesine çok değerli katkılarda bulunmuştur. Basının ulaştığı seviyede en büyük pay, şartlar ne olursa olsun görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir” dedi.
Mesajının devamında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Ayyıldız, şunları söyledi:
“Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden; halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Bu gün vesilesiyle, Eskişehirli hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu bilgileri en kısa zamanda ve en hızlı bir şekilde kendilerine büyük bir gayretle ulaştıran, görevlerini fedakârca yerine getirmeye çalışan gazetecilerimize de şehrimize hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyor; meslek ahlakı, bilinci ve gayreti içinde çalışan tüm gazetecileri tebrik ediyor ve görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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