Hayvanseverlerden belediyelere sokak hayvanları tepkisi

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, bazı belediyeler tarafından sokak hayvanlarının toplatılıp barınaklara ve bakımevlerine götürülmeden katledildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Türkiye’deki bazı belediyelerin sahipsiz sokak hayvanlarını doğru şekilde toplamayıp ölümlerine sebep olduğunu iddia eden hayvanseverler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, belediyelerin sorumsuzca ve kanuna aykırı hareket ettiklerini savundu. Belediyeleri yasayı doğru bir şekilde uygulamaya davet eden Yapıcı, “Sokaklarda yaşayan hayvanlar yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın 23 Aralık 2021 tarihli belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında yapmış olduğu konuşmasındaki 'Belediyeler barınaklar kursun ve sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara götürsün' talimatı belediyelerce çarpıtıldı ve binlerce hayvan toplatılıp canlı canlı gömülerek karlı dağlara atılıp vahşice yok edildiler. Türkiye’de 2004 yılında çıkan Hayvanları Koruma Kanunu belediyelere bakımevi kurma ve kısırlaştırma yapma görevi verdiği halde bin 389 belediyeden bin 200 belediyede hala bakımevi yok, kısırlaştırma yapılmıyor. Hayvanlar çoğalıp vatandaş şikayet ettikçe belediyeler topluyor, bazılarını öldürüyor. Dozerler ile canlı canlı gömüyor, kalanları da ormanlara, çöplüklere, karlı dağlara ve başka şehirlere atıyorlar. Bir taraftan katliamlar devam ederken, öte yandan üreme devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatındaki 'barınak ve bakımevi kurma' kısmını umursamayan belediyeler, suç işleyerek sadece toplama kısmını vahşice uygulamaya başladı. Bu belediye vahşetleri ile sahipsiz hayvanların sayısında da patlamalar devam edecek. Tarım Bakanlığı, ne yazık ki şimdiye kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu belediyelere uygulattıramadı ve denetim yaptıramadı. Biz hayvanseverler olarak Gaziantep’te bir çocuğumuzun başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğümüzü ve bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Maalesef sahipli iki hayvanın saldırısının bedeli canlı canlı gömülen, yok edilen, öldürülen milyonlarca masum sokak hayvanına ödettiriliyor” dedi.



“Yaşam hakkı kutsaldır”

Belediyelere çözüm bulmaları çağrısında bulunan Yapıcı, “Kısırlaştırma seferberliği başlatılsın. Pazartesiden itibaren olmayan barınaklarınıza zalimce toplamaları durdurun ve barınakları olanlar şartlarınızı iyileştirin. Küpeli kısır hayvanları toplamaya son verilsin. Barınağı olmayan belediyeler bakımevi ve barınak inşalarına başlasın ve hepsi veteriner hekim bulundursun. Belediye barınakları kapıları gönüllülere açılsın. Yasaklı ırk yavruların kısırlaştırılması için asgari süre 6 aylık olmaları hükmü getirilsin. Kısırlaştırılan, sahipleri tarafından terk edilen, kayıt altına alınan ırkların barınaklara yığılmaması için özel kurumlar nezaretinde sahiplendirme imkanı tanınsın. Yasaklı ırk bölümleri, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüklerince her ay denetlensin. Maddi imkansızlıktan dolayı hayvanların kısırlaştırılmayıp ormana, dağlara ve barınaklara terk edilmemesi için bu tür mağdur vatandaşların yasaklı ırklarının belediyelerce ücretsiz kısırlaştırılıp kayıt altına alınmaları için de imkan ve 10 gün ek süre verilsin. Hayvan hakları savunucuları olarak bizler her zaman yaşamın ve tüm canlıların yaşam hakkının yanında olacağız. Yaşam hakkı kutsaldır” diyerek sözlerini bitirdi.

