(ÖZEL) Eskişehirli milli atletlerin hedefi 2024 Yaz Olimpiyatları Milli atletler, başarıları ile önce Türkiye'yi sonra Eskişehir'i gururlandırıyor Gülle atma branşında adını tüm dünyada duyuran Eskişehirli sporcular, Antrenör Ufuk Ustuna eşliğinde 2024 Yaz Olimpiyatları’na hazırlanıyor

Gülle atma branşında adını tüm dünyada duyuran Eskişehirli sporcular, Antrenör Ufuk Ustuna eşliğinde 2024 Yaz Olimpiyatları’na hazırlanıyorlar.

Uzun yıllardır atletizm ve gülle atma sporuna birçok sporcu kazandıran Antrenör Ufuk Ustuna, bu sezon Alperen Karahan ile 918 Ağustos’taki Konya’da yapılacak olan İslami Dayanışma Oyunları’na ve Özlem Özcan’la da 2630 Temmuz tarihlerinde Slovakya’nın Banska Bystrica kentindeki Avrupa Gençlik Oyunları’na (EYOF) hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına, İzmir Milli Takım Kampı ve Eskişehir’de devam eden ekip, olimpiyat barajlarını geçmek için gülleyi 90 santimetre daha uzağa fırlatmayı planlıyor. Şimdiye kadar 18 metreden 20 metreye kadar ulaştıran sporcular, gelecek turnuva için zorlu bir süreçten geçiyorlar. Genç sporcuların gülle atmaya başlama aşamasında, Beden Eğitimi öğretmenlerinin büyük rolü olduğunu ifade eden Antrenör Ustuna, “Onlar, seçtiği çocukları bizlere yönlendiriyor ve biz de belli test aşamalarından geçirdikten sonra; Alperen, Özlem ve Melih gibi sporcuları üst kademelere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



“Karahan, gülle atma branşında Türkiye’ye ilk madalyayı getiren sporcu”

Sporcuları ile Türkiye Milli Atletizm Takımı’na destek veren Gülle Atma Antrenörü Ufuk Ustuna, Alperen Karahan, Özlem Özcan ve Melih Yersel’i, bu sezon içerisindeki turnuvalara yetiştirmeye çalıştığını ifade ederek, “Alperen Karahan’ı, 918 Ağustos’taki İslami Dayanışma Oyunları’na ve Özlem Özcan’ı ise 2630 Temmuz’daki Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları’na hazırlıyorum. Alperen önümüzde yarışmada, 7kilo 260gram kategorisinde yer alacak ve onunla 6 yıldan beri bir birlikteliğimiz var. Kendisi 2019’da U20’de Avrupa üçüncüsü olarak bu branşta Türkiye’ye madalya getiren ilk sporcu olarak adını Türk spor tarihine geçirerek, 2021 yılında ise U23 Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi oldu” diyerek ifade etti.



“Her zaman daha iyi olmak için çabalıyorum”

Eskişehir doğumlu Alperen Karahan, 2015 yılından beri atletizm sporu ile uğraştığını belirterek, katılacağı İslami Dayanışma Oyunları’ndan önce duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Ağustos ayında düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları’na hazırlanıyorum. Her zaman daha iyi olmak için çabalıyorum ve İslam Oyunları’ndan sonraki hedefim, 2024 Yaz Olimpiyatları’na katılıp, finale kalmak ve ülkeme madalyalar getirmek.”



“İlk hedefim, EYOF’ta madalya kazanmak”

Henüz bir yıldır atletizm sporu ile uğraşan 14 yaşındaki Özlem Yıldız, Temmuz ayında yapılacak olan Slovakya’daki Avrupa Gençlik Oyunlarına hazırlandığını belirterek, “Antrenörüm Ufuk Ustuna ile bu spora başladım ve yarışmalara birlikte hazırlanıyoruz. Her gün atış ve halter yaparak antrenman yapıyorum. İlk hedefim, EYOF’ta madalya kazanmak” diye vurguladı.

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