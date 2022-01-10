Eskişehir vaka artışında zirveye tırmandı Kentteki artış hızı her geçen hafta daha da artıyor

Eskişehir, Türkiye genelinde en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında zirveye yerleşirken, en çok aşılama yapan iller arasında ise ilk 10’da olmayı sürdürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2531 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Tabloya göre, vaka sayısı yüz binde 398,50 artan Eskişehir birinci sırada yer aldı. Eskişehir’i İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli izledi.

Eskişehir son 6 haftadır vaka artış tablosunda ilk 10 arasında bulunuyor. İlk olarak 2026 Kasım tarihleri arasındaki listeye 7. sıradan giren Eskişehir, 2531 Aralık haftasında zirveye yerleşti. Eskişehir, aynı zamanda aşılamada da yüzde 85,3 ile 7. sırada yer alıyor.

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