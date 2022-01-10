Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal yaşantı Eskişehir’i vaka sayılarında zirveye taşıdı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken: "En ufak belirtide dahi PCR testi verilmesi gerekir, semptomlar aşırı belirgin değil" "Bu sayıların azalması için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor" Vatandaş, "Yüksek aşı oranına rağmen vaka artışında Eskişehir niçin ilk sıraya yükseldi" diye soruyor Bülent Yağcı: "Eskişehir sosyal yaşamayı seven bir şehir, insanlar yüzde 85 civarlarındaki yüksek aşı oranına güveniyor, ama yanlış yapıyor" Sinan Öner: “Hastalık yokmuş gibi davranıyorlar” Sude Öztürk: “Omicron’un hafif atlatılmasına güveniyorlar”

İHA

Sosyal yaşantı Eskişehir’i vaka sayılarında zirveye taşıdı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken: "En ufak belirtide dahi PCR testi verilmesi gerekir, semptomlar aşırı belirgin değil" "Bu sayıların azalması için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor" Vatandaş, "Yüksek aşı oranına rağmen vaka artışında Eskişehir niçin ilk sıraya yükseldi" diye soruyor Bülent Yağcı: "Eskişehir sosyal yaşamayı seven bir şehir, insanlar yüzde 85 civarlarındaki yüksek aşı oranına güveniyor, ama yanlış yapıyor" Sinan Öner: “Hastalık yokmuş gibi davranıyorlar” Sude Öztürk: “Omicron’un hafif atlatılmasına güveniyorlar”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son verilere göre Eskişehir, vaka oranı olarak yüz binde 825,92 ile ülkedeki en yüksek düzeye sahip il oldu. Vaka sayılarının açıklanmasından sonra ise vatandaşlar da genel bir tedirginlik oluşturdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, herkesi tedbirli olmaya davet etti ve "En ufak belirtide dahi PCR testi verilmesi gerekir, semptomlar aşırı belirgin değil" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medya hesabından 2431 Aralık 2021tarihleri arasındaki vaka oranlarının bulunduğu insidans haritasını ve vaka sayısı en çok artan illerin grafiğini yayınladı. Koca’nın paylaşımını yaptığı grafiğe göre Eskişehir’de, bir önceki vaka oranlarına göre yüz binde 398,50 artış görüldü. Bir önceki haritada yüz binde 427,42 olan oran, 825,92 oldu. Böylelikle yaklaşık 900 bin nüfusu olan Eskişehir’de 7bin ile 7 bin 500 arasında vaka sayısı oldu. Aşılama çalışmalarında yüzde 85,3 ile Türkiye genelinde 7. sırada olan Eskişehir, vaka sayılarındaki oranıyla ise zirvede yerini aldı. İl genelinde vaka sayılarının artmasına birçok sebep gösterilirken, vatandaşlarda da tedirginlik başladı.

“Allah’tan aşı oranımız çok yüksek”
Eskişehir’de aktif seyreden sosyal yaşantıdan dolayı vaka sayılarında patlama yaşandığını belirten Bülent Yağcı, maskenin önemine değindi. Aşı oranı yüksek olmasa daha kötü durumlarla karşılaşabileceğimizi söyleyen Yağcı, “Eskişehir sosyal yaşamayı seven bir şehir. Aşı oranı da yüzde 85 civarlarında, yani yüksek. Bunlardan dolayı insanlar aşısına güveniyor, ama yanlış yapıyor. Maske takmak gerekiyor. Omicron sokakta bile bulaşabilecek düzeyde. Bu aşamada maskesiz hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Restoranlarda, kafelerde, alışveriş merkezlerinde herkes çok üst üste duruyor. Restoranlarda ağızları açık duruyorlar yemek yedikleri için. Muhtemelen bulaşma oralarda oluyor. Bir de yılbaşı geçirdik. Yılbaşında da bütün mekânlar doluydu. Eskişehir patladı maalesef. Allah’tan aşı oranımız çok yüksek” dedi.

“Hastalık yokmuş gibi davranıyorlar”
Vatandaşın duyarsız davranışlarıyla vakaların bu kadar yükseldiğini belirten Sinan Öner, hastalığın görmezden gelindiğini söyledi. Genel bir sorun ile karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Öner, “Kendi ilimize bakıyorum, ama genel olarak çok rahat bir ortam var. İnsanlar çok duyarsız. Kalabalık ortamların içinde hastalık yokmuş gibi davranıyorlar. Acısı da böyle çıkıyor. Ama bu sadece Eskişehir’de böyle değil. Şimdi Eskişehir’de böyle fakat genel bir sorun bu” şeklinde konuştu.

“Omicron’un hafif atlatılmasına güveniyorlar”
Maske takılmadığını ve dikkat edilmediğini belirten Sude Öztürk, insanların hastalığı hafife aldığını ifade etti. Omicron varyantının hafif atlatıldığı için çok önemsenmediğini söyleyen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
“Dikkat edilmiyor bence. Hiç kimse kurallara uymuyor. Maske takan yok. Bence bu yüzden artış var. Çünkü çok rahatladı herkes. Eskişehir’de bu kadar çoğalmasının sebebi bence bu oluyor. Bana bir şey olmaz diye düşünüyorlar. Omicron’un hafif atlatılmasına güveniyorlar.”

"Bu sayıların azalması için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor"
Eskişehir'deki aşılama oranlarıyla birlikte belirtilerin azaldığını ve bundan dolayı bulaşmanın arttığını belirten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, herkesi tedbirli olmaya davet etti. En ufak belirtide dahi PCR testi verilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Birgül Yelken, semptomların aşırı belirgin olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Son zamanlarda Eskişehir’de görülen vaka artışlarının en büyük sebebi hastalığın belirgin bir belirti göstermemesinden, basit burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı veya baş ağrısı gibi bulgularla seyretmesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle genç nüfusta semptomların çok hafif olması vaka sayılarının artışına neden olmaktadır. Eskişehir son açıklanan rakamlara göre artık vaka sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bunun nedeni genç nüfusun yüksek olmasıdır. Aşılanma oranını da yüksek olması da ilimizde semptomların hafif seyretmesinin nedeni olabilir. Eskişehir halkının duyarlılığı yüksek olması nedeniyle hafif semptomun olan veya teması olanlar hemen PCR örneği vermek istemektedir. Sonuç olarak, özellikle ortak alanları yoğun kullanan gençlerin koronavirüs tedbirlerine mutlaka uyması gerekiyor. Gençlerin yoğun olarak kullandığı işletmelerin sahipleri de sıkı tedbirler almalıdır. Aşılanmanın yapılmasıyla mutasyona uğrayan koronavirüste sonrasında semptomlar tam anlamıyla belli olmuyor. Sadece bir boğaz ağrısı ya da yüksek ateş olan vatandaşlarımız da da PCR testi pozitif çıkabiliyor. Bu sayıların azalması için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Çünkü önemli semptom hissetmeyen vatandaşlarımızın pozitif olmadığını düşünmemesi, test vermesi ve izole olması gereklidir. Hepimiz aynı gemideyiz ve bu salgını hep birlikte yeneceğimizi düşünüyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir vaka artışında zirveye tırmandı Kentteki artış hızı her geçen hafta daha da artıyor
YEREL HABERLER Eskişehir vaka artışında zirveye tırmandı Kentteki ...
Küresel iklim krizine yönelik projelerde Eskişehir’in rolü büyük Eskişehir, çevre sorunları ve iklim meselelerinde liderliği vermiyor Prof. Dr. Erol Nezih Orhon: “Eskişehir’in su tüketimi konusunda farkındalığının yüksek olduğunu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Küresel iklim krizine yönelik projelerde Eskişehir’in ...
(ÖZEL) Eskişehirli milli atletlerin hedefi 2024 Yaz Olimpiyatları Milli atletler, başarıları ile önce Türkiye'yi sonra Eskişehir'i gururlandırıyor Gülle atma branşında adını tüm dünyada duyuran Eskişehirli sporcular, Antrenör Ufuk Ustuna eşliğinde 2024 Yaz Olimpiyatları’na hazırlanıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Eskişehirli milli atletlerin hedefi 2024 Yaz ...
Kifoz ve skolyoz tedavisinde hidroterapi kolaylığı Uzm. Dr. Nurhan Barutçu: “Hastalar, su içinde egzersizler ile çok iyi sonuçlar alabilirler” “Hidroterapi sayesinde ağrı dramatik olarak azalır”
YEREL HABERLER Kifoz ve skolyoz tedavisinde hidroterapi kolaylığı Uzm. ...
Grip ile koronavirüsü karıştıranlar eczacılara ve aile hekimlerine koşuyor
YEREL HABERLER Grip ile koronavirüsü karıştıranlar eczacılara ve ...
(ÖZEL) İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler İngiliz telefon kulübesi farklı balıkların evi oldu Atölye Müdürü Can Ersoy: “Proje, Orta Doğu’nun en büyük akvaryumu olan Abu Dabi’deki The National Aquarium’dan geldi”
YEREL HABERLER (ÖZEL) İkonik telefon kulübesini akvaryuma ...
Başkan Ataç’tan 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 10 Ocak mesajı
Hayvanseverlerden belediyelere sokak hayvanları tepkisi
YEREL HABERLER Hayvanseverlerden belediyelere sokak hayvanları ...
Eskişehir’de yeni yılın ilk antika pazarı kuruldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de yeni yılın ilk antika pazarı kuruldu
Vali Ayyıldız’dan 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER Vali Ayyıldız’dan 10 Ocak mesajı
Tepebaşı’nda sokak hayvanları besleniyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda sokak hayvanları besleniyor
Paylaşmanın huzuru Tepebaşı’nda
YEREL HABERLER Paylaşmanın huzuru Tepebaşı’nda
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir: “Bilecik Şeyh Edebali Üniversite'ne yakışan bir teknopark yapılacaktır”
YEREL HABERLER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir: ...
Prof. Dr. Şenocak’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şenocak’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Bilardo turnuvasında şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Bilardo turnuvasında şampiyonlar belli oldu
Kreş hastalıkları bağışıklığın gelişmesini sağlıyor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Akay: “Kreşe giden çocuklar da maske takmalı” “Kreş başlangıç dönemi çocuğun mikroplarla tanıştığı ve bağışıklık sisteminin böylece geliştiği bir dönemdir”
YEREL HABERLER Kreş hastalıkları bağışıklığın gelişmesini ...
Güneşli hafta sonu sabahını yürüyüşle geçirdiler
YEREL HABERLER Güneşli hafta sonu sabahını yürüyüşle geçirdiler
İnsanlar yedikleri ürünlerin içinde ne varsa bu listeden görebiliyor İşletmeci Eren Göker: “Burada üretilen ürünlerin içinde neler olduğunu listelere tek tek koyduk” “İnsanlar bu listeden faydalanarak ne yiyebileceklerine karar verebiliyorlar”
YEREL HABERLER İnsanlar yedikleri ürünlerin içinde ne varsa bu ...
Taksit düzenlemesini olumlu bulan telefoncular yenilenmiş telefon satışında rekabetin de korunmasını istiyor Cep telefonlarında taksit düzenlemesini telefoncular ‘olumlu’ olarak değerlendirdi Telefon satıcısı Korkmaz Sönmez: “Elimizdekileri değerlendirmek için güzel bir fikir” “Yetkilendirilmiş yerlerin mağaza ya da bayilik sayılarının arttırılması gerekiyor”
YEREL HABERLER Taksit düzenlemesini olumlu bulan telefoncular ...
İnönü’de manda kaymağı ve yoğurdunun üretimine büyük destek
YEREL HABERLER İnönü’de manda kaymağı ve yoğurdunun üretimine büyük ...
Öğrencilerin ihtiyacını ikinci el soru kitapları karşılıyor İkinci el kitap satışları arttı Sahaf Özgür Özyürek: “İkinci el kitaplar öğrencilerin imdadına yetişti”
YEREL HABERLER Öğrencilerin ihtiyacını ikinci el soru kitapları ...
“Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal beslenmeliyiz” Aktar Koray Özkılıç: “Güvenilir aktarlardan alışveriş yapılmalı”
YEREL HABERLER “Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal ...
Evlerin yeni gözdesi bu perdeler Işığı tamamen kesen perdelere ilgi yoğun
YEREL HABERLER Evlerin yeni gözdesi bu perdeler Işığı tamamen kesen ...
Kripto para piyasasına düzenlemeler geliyor
YEREL HABERLER Kripto para piyasasına düzenlemeler geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.