Yaklaşık 1 milyon 139 bin öğrenci Açıköğretim Sistemi sınavlarına girdi Sınavlar 81 il, 29 ilçe ve Lefkoşa’da olmak üzere 129 merkezde yapıldı Sınavlarda pandemi önlemleri titizlikle uygulandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 20212022 Öğretim Yılı Güz Dönemi final sınavları, 89 Ocak tarihlerinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yaklaşık olarak 1 milyon 139 bin öğrencinin katıldığı sınavlar, Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirildi.

Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilen sınavlarda öğrenciler, sınavlar öncesinde sistem üzerinden HES kodu kontrolüyle ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alındı. Korona virüs testi pozitif olan veya teması bulunan öğrenciler kendilerine tahsis edilmiş yedek salonlarda sınavlarına girerken yedek salonlarda görev alacak personele tulum, siperlik, eldiven, maske gibi koruyucu malzemeler sağlandı. Sınav öncesinde alınan önlemler, sınav esnasında ve sonrasında da devam etti.

Öğrenciler, önümüzdeki günlerde açıklanması planlanan 20212022 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi final sınavı sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr web adresinden ulaşabilecek.

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