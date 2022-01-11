Yasal düzenlemeye rağmen anten kirliliği devam ediyor Denetim olmayınca kullanılmayan antenler görüntü kirliliği oluşturuyor

Şehirlerin doğal görünümünü bozan çanak antenler için yıllar önce yapılan yasal düzenlemeye rağmen görüntü kirliliği devam ediyor.

Görüntü kirliliğinin önüne geçmek için yaklaşık yedi yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), özellikle yeni yapılan binaların merkezi anten sistemi kullanması yönünde düzenleme çıkartmıştı. Bunun yanı sıra kullanılmayan antenlerin sökülmesi, ön, yan ve arka duvarlara anten monte edilmemesi söz konusu genelgede belirtilmişti. Yayınlanan genelgenin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen kullanılmayan antenlerin oluşturduğu görüntülü kirliliği devam ediyor.

Eskişehir’de 35 yıldır anten montaj ve onarım işiyle uğraşan Kemal Karaca, kullanılmayan antenlerin kaldırılmasının sanıldığı kadar masraflı olmadığını belirterek, ‘’Bu konuyla ilgili kanun sözde var, ama uygulamada pek yok. Cezası ve yaptırımı olmadığı için bu sorun maalesef devam ediyor. Anten kirliliği sorununun önüne geçmek için belediyelerin ceza kesip denetleme yapması gerekiyor. Ayrıca kullanılmayan antenler de tehlike saçıyor. Daha az görünen, anca kuş bakışı görünen çatı üstleri görüntü kirliliği açısından daha kötü durumda’’ dedi.



‘’Kullanılmayan antenler milli servet kaybı’’

Hala kendi balkonuna anten taktırmak isteyen müşterilerinin olduğunu söyleyen Karaca;

‘’Eski tip çubuk antenler çoğu dairede seyredilmiyor. Bazı binalarda yaşlılar var, bir kişi bile olsa eski tip çubuk antenler kaldırılmıyor. Merkezi anten sisteminde ise çatıya bir tane anten konuluyor ve binadaki bütün daireler yararlanıyor. Hala kendi balkonuna anten taktırmak isteyen müşterilerim oluyor. Port sayılarını yeterli koymuyorlar, port sayısı arttıkça maliyet artıyor. Öyle olduğu zaman vatandaş yeni odasına yayın çekemiyor port sınırlı oldukça bu yüzden anteni merkezi yaptırmak yerine kendi balkonuna taktırıyor. Veya kendi izlediği port bozuluyor ve bina da yaptırmıyor. Adam mecburen yenisini kendi evine çanak anten koyuyor. Antenler görüntü kirliliği dışında oluşturduğu en büyük sıkıntı, milli servet kaybı’’ olduğunu belirtti.

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