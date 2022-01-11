Eskişehir'de kargoyla gelen 27 bin makaron ele geçirildi



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde, kargoyla getirilen ve makaron olarak bilinen 27 bin 400 filtreli boş sigara kağıdı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çifteler'de yaşayan C.O. adına, kargoyla kaçak sigara geleceği bilgisiyle harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan kargo aracı, Adalar Mahallesi yakınlarında durduruldu. Araçta C.O.'ya ait kargo paketi açılırken, kutulara doldurulmuş bandrolsüz ve hologramsız makaron olarak bilinen 27 bin 400 filtreli boş sigara kağıdı ele geçirildi. Makaronları kendisine ait dükkanda kaçak olarak sattığı tespit edilen C.O. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-01-11 11:33:06



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