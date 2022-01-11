ESOB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu hizmete açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Organize Sanayi Bölgeleri (ESOB) Mesleki Eğitim Merkezleri projesi kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan “EOSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu” törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen törenin Eskişehir bölümüne, Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Barış Hancı, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, Eskişehir OSB Müdürü Erhan Tatar, Milli Eğitim İl ve İlçe Şube Müdürleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürleri katıldı.

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı olarak açılan EOSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunun açılışı kapsamında eş zamanlı olarak Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri açılış programına katılarak, diğer OSB Başkanları ve yetkilileriyle birlikte toplu açılış töreninde yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri projesi kapsamında Organize sanayi bölgelerinde oluşturulan irtibat bürolarıyla OSB'lerde yer alan işletmeler ile iş birliğinin güçlendirilmesi, OSB'lerin mesleki eğitime erişim kapasitelerinin arttırılması, işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin arttırılması hedefleniyor.

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