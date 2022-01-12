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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden pes dedirten olay 'Sosyal ve kültürel alan' olarak kamulaştırdığı alana otel yapıldı ve işletme ruhsatı verildi Konuyu yargıya taşıyan arsa mirasçılarından Ahmet Boran: "Bize 'Eskişehir halkının, öğrenci kesimin faydalanması için buraya sosyal ve kültürel tesis yapacağız' dediler" "Eskişehir halkı ve Türkiye’deki adalete inanan kişilerin buna karşı çıkmalarını istiyorum"

İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2005 yılında 'sosyal ve kültürel alan' olarak kullanılmak üzere vatandaşlardan kamulaştırdığı alana otel yapılmasına izin vermesi üzerine arsa sahipleri konuyu mahkemeye taşıdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden pes dedirten olay 'Sosyal ve kültürel alan' olarak kamulaştırdığı alana otel yapıldı ve işletme ruhsatı verildi Konuyu yargıya taşıyan arsa mirasçılarından Ahmet Boran: "Bize 'Eskişehir halkının, öğrenci kesimin faydalanması için buraya sosyal ve kültürel tesis yapacağız' dediler" "Eskişehir halkı ve Türkiye’deki adalete inanan kişilerin buna karşı çıkmalarını istiyorum"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2005 yılında ‘sosyal ve kültürel alan' olarak kullanılmak üzere vatandaşlardan kamulaştırdığı alana otel yapılmasına izin vermesi üzerine arsa sahipleri konuyu mahkemeye taşıdı.
Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan 211 metrekarelik bir alan 2005 yılında ‘Sosyal ve Kültürel’ alan olmak üzere kamulaştırıldı. Kamulaştırılan alanın sahibine ise 36 bin 326 lira ödeme yapılmak istendi. Belirtilen rakamı kabul etmeyen arsa sahipleri durumu mahkemeye taşıdı. Mahkeme 2008 yılında meblağı 49 bin lira olarak belirledi. Bunun üzerine itiraz hakları kalmayan hak sahipleri parayı almak zorunda kaldı. Aradan geçen bir süre sonra aynı alan belediye meclisinde ‘alt kısmı ticaret alan olarak kullanılabilinir’ şeklinde imar değişikliğine gitti. Aradan geçen 17 yılın ardından ise Büyükşehir Belediyesi belirtilen alanı ‘yap, işletdevret’ modeli ile otel yapılması konusunda özel bir firmaya verdi. Belirtilen alana ise yapılan otel inşaatı tamamlandı. Alt kısmı ise içkili eğlence merkezi oldu. Otele ruhsat izni verilmesinin ardından ise arsa sahibi 5 kardeş konuyu mahkemeye taşıdı. Kamulaştırma alanının belirtilenin dışında kullanılmasından dolayı iptal kararı isteyen kardeşler şimdi mahkemede haklarını arayacak.

“Sosyal ve kültürel alan yapılacağına inancım vardı”
Arsa mirasçılarından biri olan Ahmet Boran, belirtilen alan olan 479 ada 36 parseldeki yerin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılında bu ada ve parseli sosyal ve kültürel alan olarak istimlak edildiğini söyledi. İstimlak edildikten sonra belirtilen alana 5 sene boyunca bir şey yapılmadığını ifade eden Boran, “5 sene sonra burayı daha sonra meclisten başka bir ad altında geçirdiler. O zaman da ben kendilerine yazı yazdım, bilgilendirme istedim. Büyükşehir Belediyesi tekrar bana sosyal ve kültürel alan olarak bilgilendirme raporu verdi. Benim de o günden bugüne kadar sosyal tesis olarak yapılacağına inancım vardı. Ama görüyorum ki şimdi burası sosyal ve kültürel alan olarak değil, alt tarafı meyhane, üst tarafı otel olarak işletmeye açılmış, ruhsatı verilmiş. Biz bu alandan Eskişehir’in faydalanması açısından hiç sesimizi çıkarmadık. Eskişehir’deki talebelerin, insanların sosyal ve kültürel alan olarak kullanmaları için. Ama şimdi burada kalan kişilerin, daha önce buradaki evdeki kişilerin hakları gasp edildi. Gaspı önlemek için burada Büyükşehir Belediyesi ve burayı istimlak eden kişilerle alakalı suç duyurusunda bulunuyorum. Zaten bununla alakalı otel yapıldıktan ve ruhsatı alındıktan sonra idari mahkemeye dava açtım. İdari mahkemeye tapunun iptali davası açtım, 2. Asliye Hukuk Mahkemesine de suç duyurusunda bulunarak buranın tekrardan bize tahsis edilmesini istedim" dedi.
Boran, açıklamasının devamında, "Gasp edilen haklarımızın tekrar iadesini istiyorum. Burası görüldüğü gibi Eskişehir’in güzide ve çok rantı olan bir yer. Bizden daha önce 35 bin TL’ye alınan, daha sonra mahkemeye verdiğimizde 49 bin TL’ye çıkarılan bir yer. Ki Bağlar’da biz o zaman bu paraya 1+1 apart alamıyorduk. Şimdi düşünün, 49 bin TL’ye bir apart alamadığımız yeri bu arkadaşlar kendilerine rant sağlamak için alt tarafı meyhane, üst tarafı otel olarak kullanıma açmışlar. Biz tüm Eskişehir’e bunu duyuruyoruz. Eskişehir halkı ve Türkiye’deki adalete inanan kişilerin buna karşı çıkmalarını istiyorum. Arsanın değeri şu anda tahmin ediyorum ki, 210 metrekare 67 milyon TL civarındadır. Bu yapılan binanın değeri de 1820 milyar TL civarındadır. Hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Diyorlar ki, ‘Sosyal ve kültürel tesis alanı olarak yapacağız.’ Siz de bakıyorsunuz hakikaten Eskişehir’in, halkın faydalanması için, öğrenci kesimin faydalanması için buraya sosyal ve kültürel tesis yapacaklarını söylüyorlar. Bir bakıyorsunuz ki daha sonra buraya altı meyhane, üstü 6 katlı bir otel yapıyorlar. Yani siz hakkı, hukuku bilen bir kişiyseniz böyle bir şey yapıyorsanız bunu hak sahiplerine tekrar iade etmek zorundasınız” diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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