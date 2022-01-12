Unutulmaya yüz tutan sarka ve cebe için kurslar açılıyor Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde değerlere sahip çıkılıyor

Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde devam eden 8 kursun yanı sıra, ilçenin değerlerinden olan sarka ve cebe kursları da başlatılarak unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gün yüzüne çıkartılması amaçlanıyor.

Sivrihisar Belediyesi tarafından açılan Sanat Atölyelerine yenileri ekleniyor. Tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Sivrihisar’a özgü yöresel cebe kursu açılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerine sahip çıkan ve gelecek nesillere aktarılması adına çalışmalarını sürdüren Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde ilçeye özgü sarka kursları da başlayacak. İki yeni kursun açılması için adımlar atılan atölyelerde geçmişten geleceğe aktarım sağlanacak. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların ise Sivrihisar Belediyesi Beyaz Masa birimine başvuru yapmaları gerekiyor.

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