AK Partili kadınlardan Başkan Bozkurt’a ziyaret

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve İnönü İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Günel, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Emel Gencer ve Hülya Çıraklı da katıldı.

Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ünalır ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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