Öğrenciler 'Disiplinlerarası Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı’na' 17 Ocak’tan itibaren başvurulabilecek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Disiplinlerarası Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı, 20212022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde öğrenci almaya başlayacak.



ESOGÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömür Şaylıgil, ESOGÜ Haber’e programa ilişkin bilgilendirmede bulunarak sağlık sektöründe çalışmak, bu alanda akademik kariyer yapmak isteyen aday öğrencilere seslendi.



“Eski tarihlerden beri hekimlerin idari, cezai, hukuki ve mesleki sorumlulukları vardır”

Sağlık Hukuku’nun sağlık alanında hizmet veren ve alan kişilerle bu hizmetlerin sunulduğu kurumların haklarını, ilişkilerini, yükümlülük ve sorumluluklarını ele alan ve irdeleyen bir disiplin olduğunu belirten Prof. Dr. Şaylıgil, “İnsanlar doğdukları andan itibaren yaşamları boyunca farklı zamanlarda sağlık hizmetlerine gereksinim duyarlar. Teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri sağlık profesyonelleri tarafından yürütülen hizmetlerdir. Bu hizmetlerin sunulması sırasında zaman zaman sağlık profesyonellerinin ‘Ne yapıyorum?’ ve ‘Ne yapmam gerekir?’ sorularına yanıt vermeleri beklenir. İkinci sorunun yanıtı, verilen hizmetin etik ilke, kodlar ve hukuk kurallarına uygun olarak sunulmasıdır. Sağlık profesyonelleri ilk günden itibaren hukukun çizdiği sınırlar, etik ilke ve kodlara uygun davranma sorumluluğu taşırlar. Eski tarihlerden beri hekimlerin idari, cezai, hukuki ve mesleki sorumlulukları vardır. Teknolojinin değişimi tetiklediği ve sağlık hizmetlerini çeşitlendirdiği günümüzde sağlık alanına özgü yanıt bekleyen sağlık profesyonellerini, sağlık kurumları yöneticilerini, hasta ve yakınlarını, öğrencileri ilgilendiren açık uçlu sorular artış göstermektedir” dedi.



Tıbbi araştırmalar, doku ve organ nakilleri, hasta ve hekim hakları, malpraktis, performans sözleşmeleri, mesleki sorumluluk sigortaları, sağlık turizmi ve benzeri konularda sağlık hukukunun kendine ait terminolojisine hakim ve yeterli teorik bilgiye sahip uzmanlara gereksinimin her geçen gün arttığını belirten Prof. Dr. Şaylıgil, “Sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümü için hukuk uygulayıcılarının bu konuda uzmanlaşması, sağlık hizmeti veren kişilerin de sınırlarını netleştirebilmesi ve kendilerini koruyabilmesi için eksiksiz değerlendirme yapabilmeleri Sağlık Hukuku programları ile gerçekleşebilecektir” diye konuştu.



Başvurular 17 Ocak’ta başlayacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Disiplinlerarası Sağlık Hukuku Programı 20212022 Akademik Yılı Bahar Döneminde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alacak. Programlar, ESOGÜ Tıp ve Hukuk Fakülteleri işbirliğinde sürdürülecek. Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru için Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru için de Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri yanında Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Hemşirelik Fakültesi lisans mezunu olma gerekliliği bulunuyor. 17 Ocak 2022’de başlayacak başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasından ulaşılabiliyor.

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