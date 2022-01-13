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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerji verimliliği Tepebaşı’nda

İHA

Enerji verimliliği Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi, bünyesindeki güneş enerji santralleri ile bugüne kadar yüzbinlerce kWh enerji elde ederken, emisyon azalımı sayesinde de çevrenin korunmasına önemli katkılar sağlıyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin hizmet binası, Su Sporları Merkezi ve Yaşam Köyü’ndeki şebeke bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali (GES), elektrikli otobüs, elektrikli bisiklet, hibrit araçlar gibi alanında öncü uygulamalara sahip olan Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik ve çevre politikalarına sağladığı uyum ile yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında kurulu olan GES, elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 23’ünü karşılıyor. Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunacak örnek bir çalışma olarak dikkat çeken sistem sayesinde 2013 yılından bu yana 1.131 MWh elektrik üretimi sağlandı. Toplamda ise 774 ton CO2 salınımının önüne geçildi.

Melih Savaş Yaşam Köyü
Tepebaşı Belediyesi, REMOURBAN projesi ile Melih Savaş Yaşam Köyü’nde enerji ve kaynak verimliliğini artırdı. Avrupa Komisyonu enerji tasarruf projelerinde yılda metrekarede 100 kWh olarak belirlenirken, Tepebaşı Belediyesi yılda metrekarede 170 kWh enerji tasarrufu yapmayı taahhüt etti. Uygulanan tüm ekolojik iyileştirmelerle enerji tüketimi metrekarede 274 kWh iken, yenilenebilir enerjinin katkısıyla birlikte metrekarede 38 kWh'a düştü. Bina bazında sadece ısıtma ve soğutmada metrekarede 100 kWh enerji ihtiyacı azaltıldı. Enerji performansı bakımından yaklaşık 3 milyon kWh enerji tüketimi, pasif yöntemlerle 1 milyon 400 kWh'a düşerek yüzde 53 enerji tasarrufu ve yüzde 63 karbon emisyonunda azalma sağlandı. Yenilenebilir enerjiyle yaklaşık 800 bin kWh, metrekarede 78 kWh üretim gerçekleşti. Kurulan güneş enerji santraliyle yılda yaklaşık 242 MWh elektrik üretimi oldu. Bu sayede yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 50’si GES’ten sağlanmış oluyor.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi
Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, 110 üzerinden 64 puan alan sürdürülebilir analizler, su kullanımında verimlilik, enerji ve atmosfer, iç mekan hava kalitesi, inovasyon ve tasarım aşamaları alarak Altın Leed Sertifikası almaya hak kazanırken, akıllı bir bina olarak tasarlandı. Merkez solar ısıtma devresi ve çatısındaki güneş enerji santrali sayesinde elektriğin yüzde 10’unu, ısıtma enerjisinin ise yüzde 20’sini kendisi üretiyor. 2016’da devreye alınan GES ile elektrik üretilirken, binanın bodrum katında bulunan 11 adet ışık tüpü ile dünya standartlarına uygun olarak inşa edilen Su Sporları Merkezi çevreye doğal ışık sağlıyor.

Remourban Projesi kapsamında hizmete giren elektrikli otobüsler
Türkiye’de elektrikli otobüs kullanmaya başlayan ilk belediye olan Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji kullanımı ile diğer belediyelere de örnek oluyor. Remourban Projesi kapsamında kent halkının hizmetine giren araçlar, Tepebaşı Belediyesi’nin vatandaşlara sağladığı ücretsiz ulaşım hizmetlerinde kullanılırken, elektrikli araçların her biri haftalık ortalama 400 km mesafe kat ediyor. Tam dolu aküleriyle 300 km yol gidebilen otobüsler, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan 2 adet şarj istasyonunda şarj ediliyor. Elektrikli otobüslerin aküleri boş olduğunda, 24 kW gücündeki şarj cihazları ile 6 saat gibi bir sürede şarjları tamamen dolabiliyor. Dizel bir otobüsün 100 km mesafede yakıt tüketimi 33,16 litredir. Tepebaşı Belediyesi’nin elektrikli otobüsleri ise 65 kWh enerji ile 100 km yol alabiliyor. Böylece Tepebaşı Belediyesi, elektrikli otobüsleri ile 100 km mesafede dizel bir otobüse göre yüzde 73 enerji tasarrufu sağlamış oluyor. Nisan 2016’dan bu yana aktif olarak kullanılan araçlar toplamda 270 bin km yol kat ederken, bugüne kadar 89 bin 532 litre motorin tasarrufu yapılmış oldu.

“Çevreyi korurken tasarruf ediyoruz”
Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Dünyamız için tehdit haline gelen çevre sorunları, ne yazık ki her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji yatırımları ile çevreye verdiğimiz önem ile birlikte milli servetimizi de korumayı sürdürüyoruz. 2013 yılında Brüksel’de Avrupa Birliği Parlamentosu’nda imzaladığımız Başkanlar Sözleşmesi, 2008 yılından bu yana Avrupa’da yürütülen önemli bir eylemdir. Taraf olduğumuz Belediye Başkanları Sözleşmesi güncellenirken, 2030 yılına kadar uzatılan sözleşme kapsamında karbondioksit emisyonumuzu azaltma
hedefimizi yüzde 23’ten yüzde 40’a yükselttik. Bu anlayış ile ana hizmet binamızın da aralarında bulunduğu binalarımızı GES ile donatıyoruz. Böylelikle güneşten enerji üretiyor, çevremizi ve geleceğimizi koruyoruz, çevreyi korurken tasarruf ediyoruz. Dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik bir eşiğe yaklaşırken havamızı, toprağımızı ve suyumuzu koruyacak çalışmalarla kentimizin adını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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