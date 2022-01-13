ULUSKON Başkanı Atasoy Eskişehir'de



ESKİŞEHİR, (DHA)ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Eskişehir'de birtakım ziyaretlerde bulundu.Türkiye ekonomik ilişkilerini ilerletme kapsamında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Başkan Atasoy beraberindeki heyet ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyareti etti. Ziyarette konuşan Vali Ayyıldız, "Eskişehir, yapısıyla, doğasıyla ve bilhassa konumu gereği yatırım yapılacak bir yer. Bizler de valilik olarak elimizden gelen desteği, gerek ticaret, gerek sanayi ile uğraşan herkese sağlamaya hazırız. Şehrimize ULUSKON'un yönlendireceği tüm iş insanlarına yardımcı olmak tabi ki bizleri de mutlu edecektir. Sayın Atasoy'a şehrimize yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederiz. En yakın zamanda bizler de kendisini ziyaret etmekten memnun olacağız. ULUSKON'un çalışmalarını takdirle karşılıyoruz, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim." dedi.'BÜYÜK MUTLULUK DUYARIZ'Başkan Atasoy daha sonra beraberindeki heyetle Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler'i ziyaret etti. Ticaret Odasında yapılan toplantıda, makine sektörünün ve yeraltı zenginliklerinin Eskişehir'de çok rağbet gördüğünü bildiren Metin Güler, "Servis sektöründe ataktayız. Demir, çelik ve alüminyum üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Sudan, Mısır, İran ve Cape Town ile anlaşmalarımız var. Bilhassa buzdolabı gibi beyaz eşya üreten firmalara ihtiyacımız var. Bu gibi gereksinimler için sektörel bazdan ULUSKON'un bize yönlendireceği üyelerini misafir etmekten büyük mutluluk duyarız" diye konuştu. Başkan Atasoy da, Türkiye'nin uluslararası ticaret kapsamında büyük potansiyeller barındırdığını belirterek, "Bütün dünyayla en iyi şekilde entegre olmamız lazım. Örneğin gittiğim bir ülkede yiyecek içecek teminatının nereden olduğunu sorduğumda farklı ülke isimleri duyuyorum. Türkiye'de aynıları varken, neden başka ülkeden alınsın? Bunun için başlıca etmen tanıtımdır. Biz her türlü işbirliğine hazırız, herhangi bir ülkeyle aşamadığınız bir nokta olursa, biz aşarız." diye konuştu.'ULUSKON OLARAK İNSANLARIMIZA YOL GÖSTERİYORUZ, İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ'Öte yandan Başkan Atasoy, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya ve ülkenin ihracatını geliştirmeye yönelik konular görüşüldü. Üretim potansiyelinin çok yüksek olduğunu, fakat genel bir güven sorunu olduğunu kaydeden Kesikbaş, "ULUSKON gibi alanında tecrübesi olan kuruluşlarla çalışmak mühim. Yurtdışında güvenilir partner bulmak zor. Bu noktada sizin networkünüzün iş insanlarımız için çok faydası olacaktır, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarım" ifadesini kullandı.Ülkeyi kalkındırma yolunun ancak üreten bir toplumla mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Atasoy ise, şöyle konuştu:""Türkiye'de iş dünyasını ihracata yönlendiriyoruz. Yurtdışına açılmak isteyen iş insanlarımıza bağlantı kurma noktasında yardımcı oluyoruz. Yıllardır yaptığımız diplomatik çalışmalar neticesinde uluslararası bir network oluşmuş durumda. Günümüzde ticaretin olması önemli, fakat her şeyden önce güven olması önemli. Farklı ülkelerde iş insanlarımız çeşitli mağduriyetler yaşayabiliyor. Akreditasyon sıkıntıları olabiliyor veya belli prosedürlerde takılı kalabiliyorlar. Bizler bu gibi durumlarda, gerekli prosedürleri uygulayarak büyükelçilerimizin de yardımıyla ULUSKON olarak insanlarımıza yol gösteriyoruz, işlerini kolaylaştırıyoruz." Görüşmeler, karşılıklı verilen hediyeler ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Merkez

2022-01-13 15:14:23



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