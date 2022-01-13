Eskişehirspor'dan Ahmet Çalık anısına bilet fiyatı düzenlemesi 



Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)Eskişehirspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına, kendi sahasında oynayacağı Karacabey Belediyespor maçının bilet fiyatlarını forma numarasından ve Konya´nın plakasından esinlenerek 6 TL ile VIP tribünü için 42 TL olarak belirledi.TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü kendi sahasında oynayacağı Karacabey Belediyespor maçının biletlerini, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın anısına, VIP tribünü için Konya'nın plakası olan 42 TL, maraton ve kale arkası tribünleri için ise Çalık'ın forma numarası olan 6 TL olarak belirledi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taraftarımızın talebi üzerine Ahmet Çalık anısına pazar günü oynayacağımız Karacabey Belediyespor maçı biletleri 6 TL, VIP tribünü biletleri ise 42 TL olarak belirlendi. Bu hafta tükenmiş tüm nefesler anısına her zamanki yerimizdeyiz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2022-01-13 16:09:25



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