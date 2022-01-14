Porsuk’un üzeri buz tabakasıyla kaplandı Eskişehir’de sokak giderlerindeki sular dondu

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının eksi derecelerin altına düşmesiyle birlikte Porsuk çayı üzerinde buz tabakası oluştu.

Son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları, Eskişehir’de bir bahar havası oluşturmuştu. Geçtiğimiz gün soğumaya ve hissedilir derecede azalarak mevsim normallerine inen hava sıcaklıkları, bazı ilçelerde eksi derecelere ulaştı. Şehir merkezinden de gece saatlerinde eksi derecelere inen hava sıcaklıkları Porsuk çayının üzerinde ve sokak aralarında buzlanmaya neden oldu.



Sarıcakaya eksi 4 dereceyi görecek

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Bursa ve Bilecik çevrelerinin parçalı ve az bulutlu, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinin ise az bulutlu ve açık olarak geçeceği, ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Buna göre, Eskişehir’in merkez ilçelerinden Odunpazarı 2, Tepebaşı 1 derece olacak. Şehirde en düşük hava sıcaklığı Sarıcakaya ilçesinde eksi 4, en yüksek ise Mihalgazi ilçesinde 4 derece olacak.

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